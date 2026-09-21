Khát vọng phát triển Đồng Nai nhìn từ Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW. Ảnh: Công Nghĩa

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (gọi tắt là Nghị quyết số 16). Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Đồng Nai; đồng thời đáp ứng khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Mở ra không gian phát triển mới

Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị không chỉ định hướng sự phát triển của Đồng Nai đến giữa thế kỷ XXI mà còn mở ra không gian phát triển mới, khẳng định vị thế của Đồng Nai trong chiến lược xây dựng cực tăng trưởng của đất nước.

Trong Nghị quyết số 16 đã ghi nhận: Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước.

Riêng năm 2025, kinh tế - xã hội của Đồng Nai tăng trưởng ấn tượng với 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao và dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu ngân sách lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc hơn 100 ngàn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,6 tỷ USD; xuất siêu khoảng 10,7 tỷ USD và thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI.

Bước sang năm 2026, Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,81% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 70 ngàn tỷ đồng. Hiện nay, toàn thành phố đang tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng không chỉ là 2 con số mà là tăng trưởng 11% và thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng trong năm 2026.

Những kết quả mà Đồng Nai đạt được thời gian qua tạo nền tảng quan trọng để Bộ Chính trị xác định những mục tiêu phát triển cao hơn cho Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai cho biết: Nghị quyết số 16 xác định tầm nhìn đến năm 2065, xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao, kết nối sâu rộng với khu vực và thế giới, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao.

Tầm nhìn ấy được cụ thể hóa bằng những mục tiêu phát triển rõ ràng: Giai đoạn 2026-2035, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên; đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 70 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người 13 ngàn USD; đến năm 2065, quy mô GRDP khoảng 600 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người 67,5 ngàn USD.

“Tầm nhìn rất cao, mục tiêu rất lớn, vì vậy, Đồng Nai không chỉ cần tăng tốc mà phải tạo ra một phương thức phát triển mới, một năng lực quản trị mới và một không gian phát triển mới” - đồng chí Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Hành động ngay bằng những kế hoạch cụ thể

Để thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 27-8-2026.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Kế hoạch số 179-KH/TU xác định 6 quan điểm chỉ đạo, là cơ sở định hướng xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Trong đó, xác định thực hiện Nghị quyết số 16 là nhiệm vụ chính trị dài hạn, trung tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố; kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn đến năm 2065, đồng thời tạo chuyển biến thực chất ngay trong những năm đầu.

Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo, lấy đội ngũ cán bộ làm khâu quyết định. Lấy kết quả giải quyết việc khó, việc mới, việc tồn đọng làm tiêu chí quan trọng.

Theo Kế hoạch số 179-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai, ngay trong năm 2026, hoàn thiện đề xuất các cơ chế, chính sách được áp dụng tại Luật Phát triển đô thị năm 2026 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn kéo dài, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và môi trường; tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 16.

Đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Nhằm đạt các mục tiêu nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định 4 yếu tố then chốt: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược, dài hạn; xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai; phát triển hệ sinh thái hàng không và đô thị sân bay.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ là năng lực gốc, cốt lõi của quản trị thành phố. Quy hoạch tổng thể thành phố phải có tầm nhìn dài hạn 100 năm, đủ sức dẫn dắt phát triển. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đô thị, môi trường, nhà đầu tư chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao và các lĩnh vực cần thiết khác. Tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do để sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn công nghệ lớn, chuyên gia giỏi và chuyên gia đầu ngành trong nước, quốc tế tham gia các dự án trọng điểm của thành phố; phát triển các khu đại học, các trung tâm đào tạo nhân tài, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao.

Tổ chức lập quy hoạch và hình thành khu kinh tế đặc biệt gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đặt trong mạng lưới liên kết vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gắn với các hành lang kinh tế xuyên biên giới để trở thành động lực lan tỏa quan trọng.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến giao thông liên vùng và hệ thống cảng biển, tạo sự kết nối đồng bộ giữa hàng không, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế, góp phần lan tỏa động lực phát triển của thành phố và vùng.

Như vậy, với những mục tiêu mà Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị đã đặt ra và kế hoạch hành động của Đồng Nai cho thấy, khát vọng chỉ có thể trở thành hiện thực bằng quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Khi cả hệ thống chính trị đồng lòng, mỗi người cùng chung khát vọng và trách nhiệm cống hiến, Đồng Nai sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.