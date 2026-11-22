Khát vọng nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường thế giới. Ảnh: Minh hoạ.

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nhiều loại nông sản như cà phê, hồ tiêu, song lợi thế về sản lượng và thị phần chưa đồng nghĩa với khả năng chủ động hình thành giá trên thị trường quốc tế.

Với cà phê Robusta, dù Việt Nam có vị thế quan trọng trong nguồn cung toàn cầu, giá giao dịch tại London vẫn là căn cứ tham chiếu cho nhiều hợp đồng xuất khẩu. Giá mua bán thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng, thời điểm giao hàng và điều kiện thương mại do các bên thỏa thuận.

Thực tế này đặt ra câu hỏi: Khi nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới, làm thế nào để giá trị hàng hóa được ghi nhận tương xứng với lợi thế sản xuất, chất lượng và thương hiệu?

TỪ TRĂN TRỞ VỀ GIÁ TRỊ NÔNG SẢN ĐẾN KHÁT VỌNG VƯƠN XA

Đây cũng là trăn trở thôi thúc ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Toàn cầu (VIETCOM), dành nhiều năm nghiên cứu, chuẩn bị để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ý tưởng xây dựng sở giao dịch hàng hóa của ông Nguyễn Thanh Tùng bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tế tại các vùng sản xuất, nơi người nông dân trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng chưa phải lúc nào cũng được hưởng lợi tương xứng với giá trị hàng hóa trên thị trường.

Với ông Nguyễn Thanh Tùng , Chủ tịch VIETCOM, từ những trăn trở về thu nhập người nông dân đến kế hoạch xây dựng một sở giao dịch hàng hóa kết nối quốc tế, khát vọng ấy đang dần được cụ thể hóa bằng những bước chuẩn bị và lộ trình triển khai. Ảnh: Quyết Thắng.

Trong một chuyến đi Cù Lao Chàm, chứng kiến công việc khai thác tổ yến đầy vất vả, nguy hiểm của người lao động, ông không khỏi suy nghĩ về khoảng cách giữa giá trị sản phẩm và thu nhập của những người trực tiếp khai thác.

Theo ông Tùng, trong khi tổ yến Cù Lao Chàm có thể được bán với giá 120–180 triệu đồng/kg, thu nhập của những người thợ khai thác chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Khoảng cách ấy khiến ông đặt câu hỏi về cách thức phân chia giá trị trong chuỗi sản xuất, chế biến và thương mại. Từ Cù Lao Chàm đến những vùng trồng sâm, cà phê, rồi trở về quê nhà Đức Phổ, Quảng Ngãi, ông nhận thấy người sản xuất vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro về giá cả, đầu ra và khả năng tiếp cận thị trường.

Những trăn trở đó từng bước hình thành ý tưởng xây dựng một mô hình giao dịch hàng hóa có khả năng kết nối trực tiếp hơn giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường quốc tế.

Từ kinh nghiệm tìm hiểu các thị trường nước ngoài, ông Tùng nhận thấy sở giao dịch hàng hóa không đơn thuần là nơi tổ chức mua bán mà còn có vai trò cung cấp thông tin, hỗ trợ quản trị rủi ro và hình thành những mức giá tham chiếu minh bạch.

Theo Chủ tịch VIETCOM, Việt Nam có nhiều sản phẩm nông nghiệp giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng doanh nghiệp và người sản xuất trong nước vẫn có ảnh hưởng hạn chế đối với quá trình hình thành giá quốc tế.

Cà phê Robusta là một ví dụ điển hình. Dù có lợi thế lớn về nguồn cung, Việt Nam vẫn phải tham chiếu giá giao dịch quốc tế trong hoạt động xuất khẩu. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc phát triển những cơ chế giao dịch có khả năng phản ánh rõ hơn chất lượng, nguồn cung và đặc trưng của hàng hóa Việt Nam.

Với ông Tùng, khát vọng không chỉ là đưa nhiều nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới, mà còn từng bước tạo lập những mức giá tham chiếu đáng tin cậy, gắn với chất lượng, xuất xứ và thương hiệu hàng Việt.

Để đạt mục tiêu này, việc xây dựng một thị trường giao dịch hiện đại có thể mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin, chủ động thương lượng, quản trị biến động giá và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

ông đoạn tách vỏ cà phê để làm trà. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Nhìn từ góc độ kinh tế, một quốc gia có lợi thế về sản lượng chưa chắc đã nắm giữ lợi thế tương xứng trong chuỗi giá trị. Khả năng tổ chức thị trường, xây dựng tiêu chuẩn, hình thành giá tham chiếu và phát triển thương hiệu mới là những yếu tố quan trọng giúp chuyển lợi thế sản xuất thành giá trị thương mại bền vững.

Đặc biệt, khi thị trường giao dịch được tổ chức minh bạch, thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá cả hàng hóa được chuẩn hóa, người sản xuất và doanh nghiệp có thêm cơ sở để lựa chọn đối tác, xây dựng kế hoạch kinh doanh và hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường.

Đó cũng là định hướng mà VIETCOM theo đuổi: xây dựng mô hình giao dịch hàng hóa điện tử tập trung, kết nối các vùng nguyên liệu, nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương nhân, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế.

HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG TỪ MÔ HÌNH GIAO DỊCH HIỆN ĐẠI

Từ ý tưởng đến việc xây dựng một thị trường giao dịch có khả năng kết nối quốc tế là quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ, nhân sự và nghiệp vụ.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, VIETCOM đã dành khoảng bốn năm nghiên cứu mô hình tổ chức thị trường, xây dựng hạ tầng công nghệ, phát triển mạng lưới đối tác và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động.

Đến nay, doanh nghiệp đã xây dựng đội ngũ gần 100 nhân sự có chuyên môn về kinh tế, tài chính, công nghệ và kinh nghiệm giao dịch hàng hóa; đồng thời chuẩn bị các giải pháp thanh toán, bảo mật thông tin và quản trị rủi ro.

VIETCOM tập trung nghiên cứu những mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như cà phê, cao su, hồ tiêu; đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng giao dịch đối với các sản phẩm có giá trị cao như yến sào, trầm hương và sâm Ngọc Linh.

Đây đều là những nhóm sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường nhưng đòi hỏi những phương thức tổ chức giao dịch phù hợp với đặc điểm từng loại hàng hóa.

Theo định hướng của doanh nghiệp, việc chuẩn hóa thông tin về nguồn gốc, chất lượng, sản lượng và giá cả sẽ giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận trực tiếp hơn với những đối tác có nhu cầu, mở rộng cơ hội tiêu thụ và từng bước nâng cao khả năng thương lượng trên thị trường quốc tế.

Ảnh minh hoạ.

Việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng đang mở ra thêm cơ hội cho những mô hình giao dịch hàng hóa gắn với thị trường toàn cầu.

VIETCOM lựa chọn Đà Nẵng là địa bàn định hướng triển khai hoạt động, với mong muốn kết nối thế mạnh vùng nguyên liệu miền Trung, Tây Nguyên với hệ sinh thái tài chính và mạng lưới thương mại quốc tế.

Theo ông Tùng, đây là cơ hội để doanh nghiệp hoàn thiện mô hình, thu hút nguồn lực và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế, VIETCOM đang nghiên cứu phương án huy động vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thành lập sở giao dịch hàng hóa, với vốn điều lệ dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Sau quá trình chuẩn bị, quyết định thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Toàn cầu dự kiến công bố cuối tháng 11/2026, hướng tới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2027 sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng mô hình giao dịch hàng hóa có khả năng kết nối thị trường Việt Nam với quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và từng bước hình thành những mức giá tham chiếu đáng tin cậy cho hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, để một sở giao dịch phát huy hiệu quả, thách thức không chỉ nằm ở nguồn vốn đầu tư hay nền tảng công nghệ. Khả năng thu hút đủ số lượng người mua, người bán, bảo đảm thanh khoản, quản trị rủi ro và tạo dựng niềm tin của các đối tác quốc tế mới là những yếu tố quyết định.

Đặc biệt, để giá hàng hóa Việt Nam có thể trở thành mức tham chiếu được thị trường quốc tế sử dụng, sở giao dịch phải tạo lập được cơ chế giao dịch minh bạch, hàng hóa được chuẩn hóa và có đủ quy mô giao dịch thực chất.

Bởi vậy, khát vọng nâng cao vị thế nông sản Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng mà cần được hiện thực hóa bằng năng lực tổ chức thị trường, chất lượng sản phẩm và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết VIETCOM cam kết dành 50% lợi nhuận từ hoạt động giao dịch hàng hóa để hỗ trợ trở lại người nông dân và cộng đồng tại các vùng sản xuất nguyên liệu khi mô hình đi vào hoạt động.A

Ảnh minh hoạ.

Theo định hướng này, sự phát triển của sở giao dịch không chỉ hướng tới mở rộng quy mô thương mại mà còn gắn với mục tiêu tạo thêm giá trị cho những người trực tiếp sản xuất.

Việc triển khai cam kết trên thực tế sẽ cần có cơ chế cụ thể, song mong muốn gắn lợi ích doanh nghiệp với vùng nguyên liệu cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Ở bình diện rộng hơn, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu không chỉ gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu và khả năng tham gia sâu hơn vào hệ thống thương mại quốc tế.

Trong tiến trình đó, sự phát triển của các mô hình giao dịch hàng hóa hiện đại có thể tạo thêm công cụ để doanh nghiệp quản trị rủi ro, mở rộng thị trường và từng bước nâng cao vị thế hàng Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với ông Nguyễn Thanh Tùng và VIETCOM, hành trình đưa nông sản Việt vươn xa vẫn đang ở giai đoạn hiện thực hóa. Nhưng từ những trăn trở về thu nhập người nông dân đến kế hoạch xây dựng một sở giao dịch hàng hóa kết nối quốc tế, khát vọng ấy đang dần được cụ thể hóa bằng những bước chuẩn bị và lộ trình triển khai.

Đích đến không đơn thuần là có thêm một sở giao dịch hàng hóa, mà là xây dựng một thị trường nơi giá trị nông sản Việt được ghi nhận xứng đáng hơn, doanh nghiệp có thêm quyền chủ động và người sản xuất được hưởng lợi nhiều hơn từ thành quả lao động của mình.