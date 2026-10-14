Khát vọng lan tỏa hình ảnh thanh niên Thủ đô văn minh, sống đẹp

Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo phường Hoàn Kiếm; đại biểu các đơn vị kết nghĩa, Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Đặng Thanh Tú, Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển, khẳng định vai trò trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm.

Đồng chí Đặng Thanh Tú phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ.

Cùng với tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, trong những năm qua, các thế hệ thanh niên Hoàn Kiếm luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Tuổi trẻ Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn công tác Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề người dân quan tâm.

Phong trào thanh niên tình nguyện được lan tỏa sâu rộng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi số… Bên cạnh đó, thanh niên Hoàn Kiếm luôn nêu cao vai trò tiên phong trong các phong trào hoạt động và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để thực sự trở thành một tuyên truyền viên, một đại sứ lan tỏa lối sống đẹp, ứng xử văn minh và hình ảnh thanh niên Thủ đô thanh lịch, trách nhiệm.

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam và Đảng ủy phường Hoàn Kiếm trao bằng khen tặng Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 70 ngày cao điểm.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm trao quyết định thành lập 3 câu lạc bộ trực thuộc Hội.

Với những kết quả đó, Tập thể Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm cùng nhiều cá nhân vinh dự được ghi nhận với những thành tích nổi bật, được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 70 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm.

Những tiết mục đặc sắc, lôi cuốn tranh tài trong Cuộc thi “Giai điệu Hoàn Kiếm - Sắc màu tuổi trẻ”.

Tại buổi lễ, Hội LHTN phường Hoàn Kiếm trao quyết định, ra mắt 3 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc mới, gồm: CLB thanh niên khuyết tật, CLB nhạc cụ dân tộc, CLB truyền thông tổ chức sự kiện; đồng thời, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Cuộc thi “Giai điệu Hoàn Kiếm - Sắc màu tuổi trẻ” với chủ đề: “70 năm - Tự hào Thanh niên Việt Nam” được tổ chức với sự tranh tài của các đội thi. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều hình thức thể hiện, tập trung thể hiện chặng đường 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Hội; qua đó lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của thanh niên trong thời đại mới.