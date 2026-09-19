Khát vọng khoác áo lính Công an của thanh niên miền biên giới xứ Huế

Ước mong khoác lên mình màu áo Công an

Thời gian qua, lực lượng Công an các xã miền biên giới A Lưới đã tích cực phối hợp với các cơ quan đoàn thể ở địa phương để tuyên truyền về chủ trương tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2027. Đồng thời tập trung phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đăng ký, chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Nhờ sự tuyên truyền tích cực của lực lượng Công an đóng ở địa bàn cơ sở, nhiều thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027.

Công dân Hồ Bảo Lương Châu (ở xã A Lưới 3, TP Huế) mong ước được khoác lên mình màu áo CAND để phục vụ nhân dân.

Mới đây nhất, trong ngày 18/9, Công an xã A Lưới 3 đã tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND của thanh niên Hồ Bảo Lương Châu (SN 2008, trú tại thôn Thái Thượng, xã A Lưới 3).

Trong lá đơn tình nguyện, Châu cho biết: “Việc tham gia nghĩa vụ CAND sẽ giúp em phấn đấu rèn luyện, trưởng thành hơn và em bày tỏ niềm hy vọng được khoác lên mình màu áo CAND, góp một phần sức lực tuổi trẻ vào sự nghiệp bảo vệ bình yên cho đất nước”.

Trước đó, Công an xã A Lưới 1 và Công an xã Nam Đông (TP Huế) cũng tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 của em Trần Minh Trà (SN 2008, trú tại thôn A Năm, xã A Lưới 1) và em Hồ Văn Hà Đông (SN 2008, người dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Ta Ring, xã Nam Đông).

Công dân Trần Minh Trà (ở thôn A Năm, xã A Lưới 1) nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Những lá đơn tình nguyện của các thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi TP Huế cho thấy nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT ngày càng được nâng lên. Việc tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là thực hiện trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, thử sức ở những nhiệm vụ mới và trưởng thành hơn qua thực tiễn.

Đóng góp sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước

Tại địa bàn xã miền núi A Lưới 4 (TP Huế), thời gian qua, cùng với việc triển khai các bước chuẩn bị cho công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027, lực lượng Công an xã đã tích cực tuyên truyền, nắm nguồn và tiếp nhận hồ sơ của công dân trong độ tuổi theo quy định.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên đã có nhiều thanh niên trên địa bàn đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Trong số đó có em Lê Anh Tuấn (SN 2008, người đồng bào dân tộc Tà Ôi, trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4).

Công an xã A Lưới 4, TP Huế tiếp nhận lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 của em Lê Anh Tuấn.

Với ước mơ được khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ CAND, em Lê Anh Tuấn đã tìm hiểu về các quy định pháp luật và quy định của Bộ Công an, những điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn và đã tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND. Giữa tháng 9 vừa qua, em Tuấn đã mang lá đơn của mình đến nộp cho Công an xã A Lưới 4.

Em Lê Anh Tuấn chia sẻ: Sinh ra, lớn lên tại địa bàn miền núi A Lưới, thấu hiểu đời sống của người dân ở địa phương còn nhiều khó khăn nên em sớm nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đóng góp công sức để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

“Nhận thấy môi trường học tập, rèn luyện trong CAND có thể giúp bản thân được rèn luyện ý chí, tác phong, kỷ luật và trưởng thành hơn nên em đã viết lá đơn tình nguyện này để xin tham gia nghĩa vụ CAND. Nếu được tuyển chọn, em sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu trở thành người chiến sĩ CAND để luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân”, Tuấn chia sẻ thêm.

Nhiều thanh niên ở miền núi xứ Huế mong ước được khoác lên mình màu áo CAND để phục vụ nhân dân.

Thiếu tá Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã A Lưới 4 cho biết, ngoài em Lê Anh Tuấn, trên địa bàn còn có 2 thanh niên là Trần Minh Tuấn và Nguyễn Phi Hùng (người đồng bào dân tộc Tà Ôi) cũng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027.

“Việc các công dân lựa chọn tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ xuất phát từ mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật mà còn là nguyện vọng được cống hiến sức trẻ để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đây là những hình ảnh đẹp về tinh thần xung kích của tuổi trẻ A Lưới 4 trước mùa tuyển quân năm 2027”, Thiếu tá Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã A Lưới 4 khẳng định.

Không chỉ ở địa bàn các xã miền núi A Lưới, Nam Đông mà tinh thần tuổi trẻ xung kích, viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 còn lan tỏa tại nhiều xã, phường của TP Huế.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an các xã, phường còn khai thác dữ liệu dân cư, phối hợp với các đơn vị tại địa phương rà soát, lập danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Công an, chủ động nắm nguồn tuyển về số lượng và chất lượng. Qua đó giúp Công an TP Huế tuyển chọn công dân đủ điều kiện để tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.