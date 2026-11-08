Khát vọng hoàn lương qua từng nét vẽ

Ngày 7/11, Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) tổ chức Hội thi vẽ và triển lãm tranh với sự tham gia của phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Phân trại số 2 và Khu lao động dạy nghề. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam (7/11/1950 – 7/11/2026).

Hoạt động ý nghĩa cho các phạm nhân hướng thiện.

Theo thể lệ, Phân trại số 1 và Phân trại số 2, mỗi đơn vị chuẩn bị 20 tác phẩm; Khu lao động dạy nghề tham gia với 15 tác phẩm. Các bức tranh được thể hiện trên giấy hoặc bằng những chất liệu sáng tạo khác, với quy cách khổ A0.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu về tính sáng tạo, thẩm mỹ, mỗi tác phẩm còn phải truyền tải những thông điệp ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn, hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trải nghiệm thú vị cho các phạm nhân ngày một cải tạo tốt hơn.

Tại hội thi, không khí sáng tạo và hào hứng lan tỏa trong từng đội thi. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, được kể bằng đường nét, màu sắc và những ý tưởng chân thành. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình; là những hình ảnh ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam.

Đặc biệt, nhiều bức tranh còn thể hiện những suy ngẫm về lỗi lầm đã qua, khát vọng hoàn lương và mong muốn được trở về, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Khơi dậy khát vọng hoàn lương cho những phạm nhân

Đằng sau mỗi bức tranh không đơn thuần là sự sáng tạo nghệ thuật mà còn là những chuyển biến trong nhận thức, tình cảm của người đang chấp hành án. Với họ, từng nét vẽ có thể là cách giãi bày những tâm tư khó nói, là cơ hội nhìn lại bản thân và gửi gắm niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Chia sẻ tại hội thi, phạm nhân Trần Đức A., thuộc Phân trại số 1, Trại giam Thanh Cẩm cho biết, đây là lần đầu tiên anh được tham gia một hội thi vẽ có ý nghĩa như vậy.

Trao giải cho các phạm nhân đạt thứ hạng cao

“Qua từng nét vẽ, tôi muốn gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm đối với Ban Giám thị, cán bộ quản giáo và cả những điều còn day dứt về lỗi lầm mình đã gây ra. Hội thi giúp chúng tôi nhìn nhận lại bản thân, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng hướng thiện.

Qua đó, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám thị và cán bộ quản giáo, có thêm động lực để tích cực cải tạo, rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội khi được trở về với cộng đồng”, phạm nhân Trần Đức A. bày tỏ.

Có thể thấy, giá trị lớn nhất của hội thi không chỉ nằm ở những tác phẩm được hoàn thành hay các giải thưởng được trao, mà còn ở những thông điệp tích cực được khơi dậy trong mỗi người tham gia. Hội họa trở thành một phương thức để phạm nhân thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, đồng thời góp phần khơi mở những nhận thức mới về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, Trung tá Lê Như Cường, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm cho biết, hội thi đã tạo cơ hội để phạm nhân tham gia hoạt động văn hóa lành mạnh, phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình. Qua mỗi tác phẩm, phạm nhân có dịp nhìn lại những giá trị của cuộc sống, tình cảm gia đình và những điều tốt đẹp cần hướng tới.

Đây cũng là một trong những hình thức động viên phạm nhân tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam; từng bước sửa chữa lỗi lầm, củng cố ý chí phấn đấu và nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời.

Khép lại hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Phân trại số 1; giải Nhì cho Khu lao động dạy nghề và giải Ba cho Phân trại số 2. Bên cạnh đó, nhiều giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải phụ cũng được trao cho các tác phẩm tiêu biểu, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và những thông điệp giàu ý nghĩa mà các đội thi gửi gắm.

Từ những bức tranh được vẽ bằng đôi tay của những người từng mắc sai lầm, một thông điệp nhân văn được lan tỏa: quá khứ không thể thay đổi, nhưng mỗi người đều có cơ hội hướng tới tương lai bằng sự nỗ lực và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Bởi phía sau những song sắt, niềm tin, sự quan tâm và những cơ hội hướng thiện vẫn luôn là động lực để mỗi phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt, sẵn sàng hành trang trở về với gia đình và cộng đồng.