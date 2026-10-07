Khát vọng đưa Dancesport Việt Nam vươn xa

Vận động viên Hoàng Ngọc đoạt Huy chương Bạc thế giới, nội dung đơn nữ U21 Latin. (Ảnh: BTC)

Theo kiện tướng Dancesport Khánh Thi, phía sau những thứ hạng đáng khích lệ, khiêu vũ thể thao cần một bài toán lớn hơn, đó là xây dựng nền tảng đào tạo, thi đấu và đầu tư đủ dài để tài năng Việt Nam có thể cạnh tranh ở đẳng cấp quốc tế.

Đội tuyển Dancesport Việt Nam và Khiêu vũ thể thao Công an nhân dân vừa hoàn thành hành trình thi đấu tại Rome, đấu trường WDSF GrandSlam diễn ra từ ngày 2-4/10 quy tụ nhiều cặp vận động viên hàng đầu thế giới.

Theo Khánh Thi, GrandSlam là một trong những sân chơi có tính cạnh tranh rất cao. Nếu tại Giải vô địch thế giới, mỗi quốc gia bị giới hạn số lượng đại diện, thì GrandSlam mở rộng cơ hội cho nhiều cặp mạnh cùng một quốc gia tham dự. Bởi vậy, việc vượt qua từng vòng đấu, cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm trên bảng xếp hạng quốc tế đều có giá trị đối với vận động viên.

Phan Hiển-Thu Hương đã vươn từ Top 48 lên vị trí thứ 25 thế giới. (Ảnh: BTC)

Những bước tiến từ sàn đấu quốc tế

Thi đấu nổi bật tại Rome phải kể đến bộ đôi là Phan Hiển-Thu Hương khi lần đầu lọt vào vòng tứ kết WDSF GrandSlam, xếp hạng 25 trong tổng số 101 cặp tham dự. Đây là thành tích tốt nhất của cặp đôi tại GrandSlam và cũng là kết quả đáng chú ý của Dancesport Đông Nam Á ở giải đấu này.

Một năm trước, Phan Hiển-Thu Hương dừng ở Top 48. Lần này, họ vươn lên vị trí 25 sau quá trình tập luyện, thi đấu và cọ xát thường xuyên tại những giải đấu có trình độ cao. Khoảng cách thứ hạng được rút ngắn qua từng mùa giải cho thấy sự tiến bộ của cặp đôi Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ quốc tế.

Ngọc An-Tố Uyên cũng giành hạng 52, tiến gần nhóm 48 cặp dẫn đầu. Trong bảng đấu quy tụ mật độ vận động viên mạnh, kết quả này cho thấy bước tiến của một cặp đôi trẻ trên hành trình tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngọc An-Tố Uyên cũng có những bước tiến tích cực khi giành hạng 52, tiến gần Top 48 thế giới. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung đơn nữ Latin, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục tạo dấu ấn với tấm Huy chương Bạc WDSF World Championship Solo Female Under 21 Latin. Cô hiện là đương kim vô địch châu Á Solo Female Latin và từng giành Huy chương Đồng thế giới ở nhóm Adult.

Đáng chú ý, đây là lần đầu nội dung U21 Solo Female Latin được đưa vào chương trình Giải vô địch thế giới. Do đó, tấm Huy chương Bạc mang ý nghĩa đặc biệt với Dancesport Việt Nam. Ở nội dung mở rộng Adult, Hoàng Ngọc tiếp tục giành thêm một Huy chương Bạc.

Đánh giá về những kết quả trên, Khánh Thi cho rằng điều đáng ghi nhận không nằm ở vài thứ hạng cụ thể. Phan Hiển-Thu Hương đã tiến vào Top 25 GrandSlam, Ngọc An-Tố Uyên từng bước rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu, trong khi Nguyễn Hoàng Ngọc đã có chức vô địch châu Á và ngôi Á quân thế giới U21. Những kết quả ấy cho thấy Việt Nam đang có lực lượng vận động viên đủ khả năng cạnh tranh nếu được tạo điều kiện tập luyện và thi đấu phù hợp.

Khánh Thi-Phan Hiển bên các học trò. (Ảnh: BTC)

Tạo đường dài cho các tài năng

Theo nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi, sau những kết quả tại Rome, điều cần quan tâm là làm thế nào để những tín hiệu tích cực ấy được duy trì và phát triển thành một lực lượng kế cận ổn định. Nhiều năm gắn bó với dancesport trên cương vị vận động viên, huấn luyện viên và người tổ chức giải đấu, Khánh Thi nhận định: “Dancesport Việt Nam không thiếu tài năng. Vấn đề là tạo được môi trường để vận động viên phát triển liên tục, từ những năm đầu tập luyện tới khi bước vào đấu trường thành tích cao”.

Dancesport đòi hỏi quá trình chuẩn bị lâu dài. Vận động viên cần tập luyện chuyên môn, tham gia các đợt tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm và điểm xếp hạng. Chi phí cho trang phục, di chuyển, lưu trú, lệ phí thi đấu và các điều kiện chuyên môn cũng là khoản đầu tư đáng kể.

Khánh Thi cho rằng, các vận động viên trẻ giàu tiềm năng đã xuất hiện. Thách thức là tạo được một lộ trình đủ ổn định để họ theo đuổi thể thao thành tích cao lâu dài, hạn chế những gián đoạn xuất phát từ điều kiện ngoài chuyên môn. Đó cũng là lý do nhiều năm qua Khánh Thi chủ động làm việc với Liên đoàn thế giới để đưa các giải Dancesport quốc tế về Việt Nam. Có giải đấu cô từng tự bỏ kinh phí tổ chức, xuất phát từ mong muốn mở thêm cơ hội thi đấu cho vận động viên trong nước.

Khi những giải đấu lớn được tổ chức tại Việt Nam, vận động viên có thể được cọ xát với các đối thủ mạnh ngay trên sân nhà, giảm áp lực chi phí và di chuyển. Huấn luyện viên có thêm điều kiện quan sát trình độ quốc tế, vận động viên trẻ được làm quen với không khí thi đấu đỉnh cao. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế.

Theo nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi, sau những kết quả tại Rome, điều cần quan tâm là làm thế nào để những tín hiệu tích cực ấy được duy trì và phát triển thành một lực lượng kế cận ổn định. (Ảnh: BTC)

Phan Hiển-Thu Hương kết hợp ăn ý.(Ảnh: BTC)

Phan Hiển-Thu Hương kết hợp ăn ý. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, tháng 12 tới đây, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức Giải vô địch thế giới Dancesport tại Ninh Bình. Huấn luyện viên Khánh Thi kỳ vọng đây sẽ là dịp để vận động viên Việt Nam được thi đấu với những đối thủ hàng đầu ngay trên sân nhà, qua đó có thêm kinh nghiệm và động lực phát triển. Sự kiện cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Sau nhiều năm theo đuổi Dancesport, Khánh Thi khẳng định, thể thao thành tích cao cần một tầm nhìn dài hạn. Thành công không thể chỉ được đo bằng câu hỏi một vận động viên có giành huy chương ở một giải đấu cụ thể hay không. Ngay cả những nhà vô địch thế giới cũng có thể thất bại ở một cuộc thi. Điều quan trọng là tài năng được phát hiện đúng, đào tạo đúng hướng, có đủ cơ hội thi đấu và được đầu tư trong thời gian đủ dài. Khi những điều kiện ấy được bảo đảm, vận động viên Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các nền Dancesport mạnh.

Những kết quả tại Rome vừa qua đã cho thấy năng lực của các vận động viên Việt Nam trên sàn đấu quốc tế. Bước tiếp theo là xây dựng một nền tảng đủ vững để những thành tích ấy không dừng ở những điểm sáng riêng lẻ, mà trở thành tiền đề cho một thế hệ Dancesport mới.