Khởi nghiệp từ những điều bình dị

Khởi nghiệp đôi khi không bắt đầu bằng những dự án lớn, mà từ giải quyết bất cập hay nhu cầu trong công việc hằng ngày. Chàng trai trẻ Ðỗ Vương Nhi (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân An Ninh, Xã Tạ An Khương), người sáng lập FarmBook (Sổ cân tôm), là ví dụ điển hình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi tôm, Vương Nhi thấu hiểu những vất vả của người nuôi trong mỗi vụ thu hoạch. Tại bãi cân, hàng trăm rổ tôm được cân liên tục từ khuya đến sáng, nhưng số liệu chủ yếu ghi bằng tay. Chỉ một lần bỏ sót rổ, ghi nhầm cột hay cộng sai cũng có thể dẫn đến chênh lệch sản lượng, tiền bạc, ảnh hưởng lòng tin giữa người mua với người bán. Từ bất cập ấy, Vương Nhi nghĩ ra sáng kiến đưa sổ cân tôm quen thuộc lên điện thoại.

Ứng dụng FarmBook hỗ trợ ghi trọng lượng, tự động cộng, tính tiền, quản lý nhiều cỡ tôm với các mức giá khác nhau, theo dõi tiền cọc, công nợ, xuất phiếu cân để người bán và người mua cùng lưu giữ. Sau hơn 3 tháng có mặt trên App Store và Google Play, FarmBook ghi nhận hơn 2.580 lượt tải, 20 khách hàng trả phí, 2.090 bảng cân mới trên 681 thiết bị. Video hướng dẫn ứng dụng của Vương Nhi trên TikTok thu hút khoảng 402 ngàn lượt xem.

Bạn Ðỗ Vương Nhi thuyết trình dự án FarmBook (Sổ cân tôm).

Cũng chọn công nghệ làm hướng khởi nghiệp, bạn Võ Quốc Thịnh (sinh năm 2004, quê Xã Trần Văn Thời), nhà sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Ecombox, bắt đầu hành trình kinh doanh khi đang là sinh viên Trường Ðại học Công nghệ Thông tin (Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Ecombox là nền tảng vận hành thương mại điện tử, giúp người bán hàng, doanh nghiệp (DN) bán lẻ và đơn vị fulfillment chuẩn hoá các công việc phía sau đơn hàng, từ ghi nhận bằng chứng đóng gói, quản lý kho, xử lý đơn đa kênh đến kết nối dữ liệu và ứng dụng AI. Từ đó, DN xử lý nhiều đơn hơn, chính xác, minh bạch và có dữ liệu tốt hơn để ra quyết định. Khoảng giữa năm 2026 đến nay, Ecombox xử lý hơn 1 triệu đơn hàng mỗi tháng và duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng khoảng 95%.

Ðoạt giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026, dự án có thêm cơ hội kết nối với chuyên gia, DN và các nguồn lực hỗ trợ.

Dự án của bạn Võ Quốc Thịnh và cộng sự đoạt giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026.

Nếu Vương Nhi và Quốc Thịnh đưa công nghệ vào giải quyết bài toán kinh doanh, thì bạn Lâm Ngọc Bảo Hân (sinh năm 1988, ngụ xã Cái Ðôi Vàm) tìm hướng đi mới cho cua Cà Mau bằng mô hình “nuôi cua online” mang tên Gia Ðình Nhà Cua.

Trên diện tích hơn 8 ha vuông nuôi gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn của gia đình, Bảo Hân tạo ra cách kết nối trực tiếp giữa người nuôi và người tiêu dùng. Người mua không chỉ biết nguồn gốc sản phẩm mà còn được chứng kiến hành trình chăm sóc, lớn lên của cua. Cách làm này tăng tính minh bạch, tạo niềm tin và mở thêm giá trị cho sản phẩm cua sinh thái. Từ mô hình gia đình, Hân còn hướng đến liên kết với các hộ nuôi xung quanh để chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng đầu ra.

Hiện farm nuôi cua online của Bảo Hân đã kết nối được 200 hợp đồng với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó Hà Nội là thị trường có số lượng hợp đồng nhiều nhất. Với mức giá 2 triệu đồng/hợp đồng, mô hình ghi nhận tổng giá trị hợp đồng lên đến 400 triệu đồng. Sau 4 tháng nuôi, khách hàng sẽ trực tiếp đến farm để thu hoạch thành quả của mình.

Năm 2026, Bảo Hân được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vinh danh trong chương trình 100 phụ nữ tiêu biểu đầu tiên của lĩnh vực hệ thống lương thực, thực phẩm và phát triển nông thôn. Sự ghi nhận ấy không chỉ là dấu ấn của cá nhân Bảo Hân mà còn cho thấy những cách làm sáng tạo từ vùng nuôi thuỷ sản Cà Mau hoàn toàn có thể tạo được sự chú ý ở phạm vi quốc tế.

Bạn Lâm Ngọc Bảo Hân (bên trái) tìm hướng đi mới cho cua Cà Mau bằng mô hình “nuôi cua online”.

Khởi nghiệp không giới hạn tuổi tác

Bên cạnh sự năng động, nhạy bén của người trẻ, phong trào khởi nghiệp ở Cà Mau còn được truyền cảm hứng từ những người đi trước. Câu chuyện của bà Võ Thị Hồng Thoại (xã Gành Hào) và bà Trần Thị Việt Anh (xã Khánh Hưng) chứng minh rằng: khởi nghiệp không giới hạn tuổi tác.

Sau nhiều năm công tác trong cơ quan Nhà nước, bà Hồng Thoại nghỉ hưu năm 2016. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, ở tuổi 60, bà bắt đầu hiện thực hoá những dự định ấp ủ từ lâu.

Từ việc tìm hiểu tiềm năng kinh tế biển Gành Hào, bà đầu tư vào lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề biển. Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào ra đời do bà Hồng Thoại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, chuyên “chăm sóc” tàu cho những chuyến ra khơi và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ vậy, bà còn dành tâm huyết cho nghề làm nước mắm truyền thống. Sản phẩm nước mắm Thiên Phú của Công ty Cổ phần Vũ - Võ Bạc Liêu ra mắt lô hàng đầu tiên năm 2022, với phương châm “Muối tốt, cá sạch, mắm ngon”.

Tương tự, ở tuổi ngoài 70, bà Trần Thị Việt Anh (ấp Kinh Ðứng A, xã Khánh Hưng) chọn hướng đi gắn với nông nghiệp sạch.

Trải qua thời gian dài công tác trong ngành giáo dục, sau khi nghỉ hưu, bà vận dụng vốn sống, kinh nghiệm để vận động nông dân liên kết sản xuất, thay đổi tập quán canh tác. Tháng 7/2019, bà sáng lập HTX Cây ăn trái sạch Khánh Hưng, với 25 thành viên. Ðến nay, HTX có 16 vườn bưởi. Sản phẩm bưởi da xanh ruột hồng của HTX đạt chuẩn OCOP 3 sao, là minh chứng cho tư duy làm kinh tế bài bản của thế hệ đi trước.

Ðồng hành cùng những khát vọng

Ðể những ý tưởng có cơ hội đi xa hơn, sự đồng hành của các tổ chức hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng. Tại Cà Mau, Sở Khoa học và Công nghệ đang thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và ÐMST. Trung tâm Khởi nghiệp và ÐMST tỉnh Cà Mau (CiNEC) giữ vai trò kết nối cá nhân, nhóm dự án, DN với chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Thông qua diễn đàn Khởi nghiệp và ÐMST Cà Mau 2026, Ngày hội CamaUP'26 và cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau - NEX 2026, nhiều ý tưởng, dự án được kết nối, tư vấn và tiếp thêm động lực phát triển. Riêng NEX 2026 thu hút 132 ý tưởng, dự án tham gia, trong đó có 20 dự án vào bán kết và 12 dự án tranh tài tại vòng chung kết. Cùng với đó, mạng lưới 21 cố vấn khởi nghiệp và các chương trình đào tạo về ÐMST, phát triển đặc sản, truyền thông đa phương tiện đang từng bước hình thành nền tảng hỗ trợ các ý tưởng đi vào thực tiễn.

Theo Chương trình ÐMST tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ươm tạo, tăng tốc DN, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nhân lực chất lượng cao. Ðáng chú ý, mục tiêu xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm ÐMST chuyên ngành kinh tế biển, thuỷ sản, lấy con tôm làm trọng tâm sẽ mở ra dư địa phát triển cho những ý tưởng xuất phát từ lợi thế bản địa, tạo điều kiện để sáng kiến của người dân, DN từng bước được ứng dụng và thương mại hoá.

Thu hoạch tôm công nghệ cao ở Cà Mau.

Một vùng đất muốn vươn xa không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có, mà phải biết đánh thức tiềm năng và khơi dậy sức sáng tạo trong mỗi người dân. Khi chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi, DN mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn nghiên cứu với thực tiễn và người dân chủ động biến ý tưởng thành hành động, khởi nghiệp sẽ không còn là nỗ lực đơn lẻ mà trở thành nguồn nội lực cho phát triển. Những hạt mầm sáng tạo hôm nay, dù bắt đầu từ vuông cua, vườn cây hay cơ sở sản xuất nhỏ, đều có thể góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc - nơi khát vọng vươn lên được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của con người Cà Mau. TS Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhận định.