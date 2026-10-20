Khát vọng của nữ sinh viên hai lần thủ khoa

Giữa gần 1.800 tân cử nhân, kỹ sư khóa 64 nhận bằng tốt nghiệp, cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Đặng Nguyệt Minh đã trở thành tâm điểm chú ý với thành tích đặc biệt: hai lần thủ khoa.

Lần một là thủ khoa đầu vào cách đây 4 năm, lần hai là năm 2026 khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, với điểm số 9,42/10, Nguyệt Minh đạt loại xuất sắc và điểm thủ khoa xuất sắc cao nhất trong nhiều năm qua của Trường Đại học Nha Trang (NTU).

Hành trình bứt phá

Thành tích của Nguyễn Đặng Nguyệt Minh là một dấu ấn đáng nhớ tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của NTU. Trong hành trình ấy, Nguyệt Minh luôn tự nhủ: không ngủ quên trên thành tích, không xem những điều kiện thuận lợi mình có là lẽ đương nhiên và luôn tự đặt ra những mục tiêu mới để vươn lên.

Nguyệt Minh phát biểu trong buổi tư vấn du học sinh sau đại học cùng chuyên viên Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM

Ngay từ năm thứ nhất đại học, em đã đặt mục tiêu trở thành thủ khoa đầu ra. Mục tiêu ấy theo em suốt những năm tháng trên giảng đường, trở thành động lực để em duy trì sự tập trung và kiên trì với việc học.

Phát biểu đại diện sinh viên tại lễ tốt nghiệp, Nguyệt Minh xúc động bày tỏ: “Những năm tháng đại học đã cho em nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Em không chỉ được học kiến thức chuyên môn, mà còn dạy em cách đối diện với thử thách và hòa mình cùng cộng đồng qua nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Có lẽ, đây là những năm tháng đẹp nhất của đời sinh viên! Em rất biết ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo và bạn bè xung quanh em...”.

Nguyệt Minh đứng thứ 2 từ phải sang.

Đó còn là quãng thời gian em học cách đối diện với thử thách, mở rộng giới hạn của bản thân và nhận ra giá trị của việc sống có trách nhiệm với những người xung quanh. Từ bậc tiểu học đến nay, em luôn đạt thành tích xuất sắc và liên tục nhận học bổng tương ứng.

Nguyệt Minh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, sinh viên tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2023–2025. Đây là những dấu mốc cho thấy nỗ lực phát triển toàn diện của em, không chỉ trong học tập mà còn ở đạo đức, thể lực, hoạt động tình nguyện và khả năng hội nhập.

Tại học đường NTU, em đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Các nhân tố của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) ảnh hưởng đến phát âm hai phụ âm cuối /θ/, /ð/ của sinh viên chuyên ngữ ngành Ngôn ngữ Anh”.

Đặc biệt, Nguyệt Minh còn là thành viên đội thi đạt giải Nhì- Chung kết khu vực miền Trung cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2023 và giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyên ngữ NTU năm 2025.

Nguyệt Minh đứng thứ 2 từ trái sang.

Hành trang vươn xa

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Nguyệt Minh là được tham gia chương trình trao đổi dự án môi trường quốc tế NTU – Ostfalia năm 2024, với tên gọi “REVFIN - Prevention, reduction and recycling of fishnet pollution in Vietnamese coastal waters”, tại Wolfsburg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Cơ hội ấy giúp Minh có thêm trải nghiệm trong môi trường giao lưu quốc tế, tiếp cận những vấn đề môi trường gắn với vùng biển Việt Nam và mở rộng góc nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ học tập chuyên ngành.

Tại phòng thực hành của trường đại học Ostfalia, Đức- dự án REVFIN, em là người ghi chép lại bài giảng tiếng Anh của các thầy để soạn cho các bạn trao đổi

Trong khuôn khổ chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, tại cuộc thi “Master English, Master Your Life” năm 2024, Nguyệt Minh đứng thứ tư. Em cũng là một trong những tình nguyện viên chuyên môn đầu tiên của dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, tham gia giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân ở nhiều lứa tuổi, thành phần thông qua các CLB tiếng Anh từ những ngày đầu khởi động chương trình.

Từ việc đảm nhiệm vai trò MC song ngữ trong các buổi giao lưu tiếng Anh giữa NTU và Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang, đến những hoạt động cộng đồng như nhặt rác bên bờ biển, Nguyệt Minh luôn sẵn sàng tham gia khi có cơ hội đóng góp.

Cả nhà 3 thế hệ hạnh phúc cùng thủ khoa Nguyệt Minh

Đằng sau dáng người nhỏ nhắn, vẻ ngoài giản dị là một cô gái có suy nghĩ độc lập, muốn tự mình bước đi trên con đường đã chọn và không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới để vượt qua.

Với em, học bổng không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là một thử thách mà em phải chinh phục để khẳng định bản thân, tích lũy tri thức và thực hiện khát vọng cống hiến cho quê hương.