Đại biểu trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 vinh danh 13 cá nhân. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Với chủ đề “Tuổi trẻ với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và văn hóa, con người Đồng Tháp”, diễn đàn đã thu hút 300 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự.

Tại diễn đàn, đại biểu, đoàn viên, thanh niên cùng chia sẻ, trao đổi tập trung làm rõ những giá trị đặc trưng của văn hóa, lịch sử và con người Đồng Tháp; vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống trong hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của thanh niên; phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong gìn giữ và quảng bá văn hóa địa phương; hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam đến sinh viên Lào, Campuchia.

Diễn giả trình bày tại diễn đàn. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại biểu, đoàn viên, thanh niên cũng đề xuất những giải pháp đổi mới phương thức bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân gian, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ; khuyến khích người trẻ tham gia gìn giữ nghệ thuật truyền thống.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết bày tỏ mong muốn tuổi trẻ Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần nghĩa tình, năng động, sáng tạo của người con đất sen hồng.

Tuổi trẻ Đồng Tháp không ngừng học tập, rèn luyện, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà quê hương, đất nước đang cần.

Các bạn trẻ đặt câu hỏi tại diễn đàn. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Đừng chờ đến khi có đầy đủ điều kiện mới bắt đầu cống hiến. Đừng chờ đến khi được ghi nhận mới nỗ lực, bởi giá trị của tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những gì chúng ta đạt được cho riêng mình, mà còn bằng những giá trị tốt đẹp chúng ta tạo ra cho cộng đồng”, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những cá nhân có thành tích nổi bật, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Năm 2026, giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” vinh danh 13 cá nhân tiêu biểu với những thành tích và dấu ấn nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, công tác xã hội, quốc phòng và an ninh.