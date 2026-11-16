Khát vọng cống hiến của thanh niên xã Đắk Phơi

Cuối năm 2024, khi đang làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh, cách nhà gần 400km, Sầm Ngọc Hậu (22 tuổi, trú tại thôn Pai Ar) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tuy nhiên, qua xét duyệt, nắm tình hình gia đình, nhận thấy hoàn cảnh của Hậu còn nhiều khó khăn, trong khi anh trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), lãnh đạo xã đã gặp gỡ, động viên anh tạm gác nguyện vọng để chăm lo cho bố mẹ.

Cán bộ Ban CHQS xã Đắk Phơi thực hiện “3 gặp, 4 biết”, trao quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên.

Trở về quê, Hậu mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư phát triển vườn cà phê, mở rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Đầu năm 2026, khi anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, kinh tế gia đình dần ổn định, Hậu thuyết phục bố mẹ viết đơn xin thoát nghèo, còn mình tiếp tục tình nguyện nhập ngũ.

Sầm Ngọc Hậu chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước mơ trở thành người chiến sĩ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tôi tin môi trường Quân đội sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Cũng mang khát vọng cống hiến, Nguyễn Đình Thiện Quý (19 tuổi, trú tại thôn Yên Thành), sinh viên năm thứ hai ngành tài chính-ngân hàng của một trường đại học tại Đắk Lắk, đã xin bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian chờ khám tuyển, Quý tích cực giúp gia đình thu hoạch cà phê, chăm sóc đàn vịt đẻ gần 4.000 con. Vốn học tốt các môn tự nhiên, đam mê công nghệ, buổi tối Quý còn dành thời gian phụ đạo, giúp các em nhỏ trong thôn củng cố kiến thức.

“Gia đình tôi có nhiều người từng tham gia Quân đội, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống ấy, tôi muốn đóng góp sức trẻ, kiến thức và nhiệt huyết của mình cho đất nước”, Quý bày tỏ.

Cán bộ Ban CHQS xã Đắk Phơi thực hiện “3 gặp, 4 biết”, trao quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên.

Theo Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Đắk Phơi, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã nhận được 24 đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong số này có đảng viên dự bị, thanh niên theo tôn giáo, người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc có gia đình, việc làm, thu nhập ổn định. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung mong muốn được rèn luyện, cống hiến trong môi trường Quân đội.

Trung tá Phạm Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk Phơi cho biết: “Đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2027; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự”.

Cùng với đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với cơ quan quân sự cấp trên và ngành y tế tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quá trình tuyển chọn thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng quy định, theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; chú trọng thanh niên là đảng viên, có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu của Quân đội.

Trên quê hương Đắk Phơi giàu truyền thống cách mạng, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ mà còn góp phần lan tỏa ý thức, niềm tự hào và tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.