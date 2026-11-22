Quyết tâm từ những đoàn thể thao

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong không khí sôi động của Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra tối 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, đại diện các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi tham dự ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Đằng sau mỗi đoàn thể thao là quá trình chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn, cùng quyết tâm khẳng định thành tích tại đấu trường quốc gia.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng đoàn Thể thao tỉnh Phú Thọ Đào Tiến Cường cho biết, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành thể thao đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội.

Theo đó, Đoàn Thể thao tỉnh Phú Thọ có 153 vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu. Công tác tập luyện, chuẩn bị chuyên môn được triển khai nhằm tạo điều kiện để các vận động viên phát huy tốt nhất khả năng.

Đoàn Thể thao tỉnh Phú Thọ diễu hành tại lễ khai mạc

Với sự nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, đoàn đặt mục tiêu thi đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội.

Không chỉ mang theo quyết tâm về thành tích, các đoàn thể thao còn có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ khai mạc được tổ chức trong không gian đặc biệt bên sông Sài Gòn.

Huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Thị Lê Hiền, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ chia sẻ, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham dự lễ khai mạc một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc có quy mô lớn, vì vậy cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào.

“Được trực tiếp tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tôi thực sự ấn tượng trước quy mô tổ chức hoành tráng, chương trình được dàn dựng công phu, mang nhiều dấu ấn của các đoàn thể thao tham dự”, huấn luyện viên Nguyễn Thị Lê Hiền bày tỏ.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Thị Lê Hiền, Đoàn Thể thao tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, lực lượng vận động viên. Toàn đoàn quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành thành tích tốt, đóng góp vào sự phát triển của thể thao địa phương, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên ưu tú cho thể thao nước nhà.

Nỗ lực vượt giới hạn, hướng tới thành tích cao

Các vận động viên chụp hình lưu niệm bên linh vật đại hội

Với các vận động viên, Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp thể hiện thành quả của quá trình tập luyện, đồng thời thử thách bản lĩnh, ý chí và khả năng chinh phục những mục tiêu mới.

Vận động viên điền kinh Đinh Thị Thu Hương cho biết, đã dành khoảng 6 tháng chuẩn bị cho Đại hội lần này. Quá trình tập luyện là sự tích lũy về chuyên môn, thể lực và tinh thần để sẵn sàng bước vào tranh tài.

“Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là giải đấu quan trọng mà tôi đã dành khoảng 6 tháng để chuẩn bị, tập luyện. Đến với Đại hội lần này, tôi đặt quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành huy chương”, vận động viên Đinh Thị Thu Hương chia sẻ.

Đây cũng là lần thứ hai Thu Hương đến TP. Hồ Chí Minh. So với lần trước, nữ vận động viên cảm nhận thành phố có nhiều thay đổi, ngày càng phát triển, hiện đại và đáng sống.

Đặc biệt, không khí sôi động, quy mô tổ chức của lễ khai mạc đã để lại nhiều ấn tượng, tiếp thêm động lực để Thu Hương bước vào những cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất.

Trong khi đó, với các vận động viên của đoàn chủ nhà, Đại hội còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được thi đấu trên chính địa phương đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh diễu hành tại lễ khai mạc

Vận động viên bóng ném Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi thành phố đón tiếp các đoàn thể thao từ nhiều tỉnh, thành phố về tham gia thi đấu, giao lưu.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, được đón tiếp các đoàn thể thao từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham gia thi đấu, giao lưu”, vận động viên Nguyễn Ngọc Thảo Vy chia sẻ.

Ấn tượng trước chương trình khai mạc được tổ chức công phu, mang đậm bản sắc dân tộc, Thảo Vy cho biết bản thân cùng các đồng đội bước vào Đại hội với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu mang về thành tích tốt nhất cho thể thao thành phố.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua nghi thức tuyên thệ của đại diện vận động viên và lực lượng trọng tài tại lễ khai mạc.

Đại diện vận động viên thể hiện quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả; nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất.

Trong khi đó, đại diện lực lượng trọng tài khẳng định trách nhiệm tuân thủ luật thi đấu, quy định của Ban Tổ chức, điều hành các cuộc tranh tài với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, không bao che hoặc dung túng cho hành vi tiêu cực.

Những cam kết này góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của thể thao, nơi thành tích phải gắn với sự công bằng, tinh thần thượng võ và thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Từ quyết tâm của các đoàn thể thao, sự chuẩn bị bền bỉ của huấn luyện viên đến khát vọng giành huy chương của từng vận động viên, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.