KHÁT VỌNG ARABICA SƠN LA – VƯƠN TẦM THẾ GIỚI • Kỳ V: Tự tin bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một thương hiệu toàn cầu

Giá trị khác biệt của cà phê Sơn La

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra vùng trồng cà phê xã Muổi Nọi.

Những dấu mốc quan trọng của cây cà phê Arabica Sơn La: Năm 1990 trở thành cây trồng chủ lực xóa đói giảm nghèo, đem lại sinh kế ổn định và làm giàu cho hàng nghìn hộ dân vùng trồng. Đến năm 2017, Cà phê Sơn La chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, khẳng định danh tiếng pháp lý và giá trị thương hiệu độc quyền. Bước sang năm 2026, Sơn La tự hào khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam với quy mô diện tích vượt hơn 44.000 ha, cho sản lượng thu hoạch đạt tới 50.960 tấn nhân/năm, trở thành nguồn cung ứng quan trọng cho chuỗi giá trị toàn cầu.

Giá trị khác biệt của cà phê Sơn La được Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nêu lên tại Cuộc Tọa đàm “Người nông dân chuyên nghiệp: Tư duy mới - Cách làm mới - Giá trị mới”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức tháng 6/2026 tại bản Kiến Xương, xã Bình Thuận.

Bốn giá trị khác biệt, đó là: Giá trị cốt lõi thứ nhất, đây là cà phê của miền núi nhiệt đới. Do chịu ảnh hưởng của khí hậu miền núi phía Bắc với mùa đông lạnh và biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm dao động lớn tại độ cao lý tưởng, quả cà phê kéo dài thời gian chín, giúp hạt chắt lọc tinh túy, tích lũy hàm lượng đường tự nhiên tối đa để hình thành nên những hương vị phức hợp sâu sắc, tạo nên sự hoàn hảo của dòng cà phê đặc sản thượng hạng. Thứ hai, đây là cà phê của miền đất dốc. Khác với các cao nguyên bằng phẳng đại trà trên thế giới, Arabica Sơn La sinh trưởng trên những sườn đồi và triền núi dốc hiểm trở. Địa hình này định hình một bản sắc sản xuất khác biệt, nơi từng cây cà phê đều nhận được sự chăm chút tỉ mỉ bằng bàn tay con người thay vì cơ giới hóa đồng loạt, dệt nên một cảnh quan nông nghiệp kỳ vĩ. Thứ ba, đây là cà phê của cộng đồng dân tộc bản địa, với câu chuyện văn hóa sống động của người Thái, người Mông, nơi bà con gửi gắm vào đó tình yêu và sự gắn bó thổi hồn vào từng hạt cà phê mà không một công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được. Thứ tư, đây là cà phê Việt Nam trong phân khúc đặc sản. Giữa một quốc gia vốn mang định kiến thế giới là chỉ mạnh về Robusta, Arabica Sơn La chính là chiếc chìa khóa chiến lược để định vị Việt Nam trong phân khúc Arabica chất lượng cao toàn cầu. Đó không chỉ là lợi thế riêng của Sơn La mà còn là cơ hội chuyển mình lớn cho toàn ngành cà phê Việt Nam.

Cà phê Sơn La vào vụ hoa

Đưa Arabica Sơn La trở thành trung tâm Arabica chất lượng cao của thế giới.

Định hướng phát triển cây cà phê Sơn La giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đúc kết qua "10 chỉ tiêu" và "5 trụ cột" cốt lõi. Đây được xem là chiến lược toàn diện nhằm đưa Arabica Sơn La trở thành trung tâm Arabica chất lượng cao của thế giới. Đồng thời, xây dựng nơi đây thành hình mẫu phát triển kinh tế nông thôn dựa trên ngành hàng và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Theo đó, "10 chỉ tiêu": Chỉ tiêu đầu tiên là đưa thương hiệu Arabica Sơn La được các tổ chức uy tín công nhận là một trong những vùng trồng Arabica nổi bật, đặc sắc nhất trên bản đồ toàn cầu. Để hỗ trợ cho mục tiêu định vị thương hiệu đó, chỉ tiêu thứ hai quyết tâm dịch chuyển tỷ trọng chuỗi cung ứng, đảm bảo ít nhất 50% sản lượng cà phê nhân toàn tỉnh tham gia sâu vào các chuỗi giá trị chất lượng cao, có hợp đồng bao tiêu và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất khẩu phân khúc cao cấp. Chỉ tiêu thứ ba tập trung nguồn lực xây dựng Sơn La trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và phân phối cà phê đặc sản lớn nhất Việt Nam. Nhằm quản lý và điều tiết hiệu quả các hoạt động mang tầm chiến lược này, chỉ tiêu thứ tư xác định việc thành lập và vận hành hiệu quả Hội đồng Arabica Sơn La, quy tụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và đại diện nông dân để bảo vệ thương hiệu chung.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá về cà phê Arabica Sơn La

Chỉ tiêu thứ năm, hướng tới mục tiêu 100% vùng nguyên liệu được số hóa bản đồ vùng trồng, cấp mã số độc lập và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch đến từng trang trại. Chỉ tiêu thứ sáu mở ra hướng đi mới khi gắn kết nông nghiệp với dịch vụ, đảm bảo mỗi vùng trồng cà phê trọng điểm có ít nhất một điểm đến du lịch trải nghiệm không gian văn hóa cà phê kết hợp sinh thái nông thôn. Chỉ tiêu thứ bảy là hình thành Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Arabica Sơn La để làm chủ khoa học giống, quy trình canh tác hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Chỉ tiêu thứ tám tập trung đổi mới kinh tế tập thể, xây dựng mỗi hợp tác xã trở thành một trung tâm dịch vụ nông nghiệp đa năng cho nông dân. Và đích đến cuối cùng về mặt an sinh xã hội được khẳng định ở chỉ tiêu thứ chín và thứ mười, đó là đưa thu nhập của người trồng cà phê cao hơn đáng kể so với hiện nay nhờ đa dạng hóa sản phẩm phụ trợ và biến Arabica Sơn La trở thành biểu tượng mẫu của phát triển kinh tế nông thôn vùng núi Việt Nam.

Gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê của Hợp tác xã Aratay Coffee tại thành phố Hà Nội.

"5 trụ cột" cốt lõi: Trụ cột thứ nhất là xây dựng Thủ phủ Arabica của thế giới: Nếu như khi nhắc đến khu vực Nam Mỹ, thế giới nghĩ ngay đến Colombia; nhắc đến châu Phi, người ta gọi tên Ethiopia với niềm kiêu hãnh của quê hương cà phê; hay Jamaica nổi danh cùng huyền thoại Blue Mountain; thì đến năm 2045, khi nhắc đến phân khúc Arabica chất lượng cao của châu Á, cái tên đầu tiên hiện lên phải là Arabica Sơn La.

Vùng cà phê liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ dân tại xã Chiềng Mung.

Trụ cột thứ hai biến nơi đây thành Trung tâm cà phê đặc sản của Việt Nam, nơi làm chủ hệ thống đánh giá chất lượng toàn diện đạt chuẩn quốc tế và dẫn dắt ngành hàng thông qua việc tổ chức các cuộc thi cà phê đặc sản uy tín thường niên, kết nối trực tiếp các chuyên gia thử nếm và nhà rang xay toàn cầu. Trụ cột thứ ba tập trung kiến tạo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng núi mang tầm vóc quốc tế. Đây sẽ là nơi giao thoa, hội tụ của các nhà khoa học, doanh nghiệp và giới trẻ khởi nghiệp để vận hành Trung tâm dữ liệu ngành hàng hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học vào từng khâu sản xuất.

Mùa hoa cà phê Sơn La

Trụ cột thứ tư đưa Sơn La trở thành Điểm đến du lịch cà phê và văn hóa Tây Bắc độc nhất vô nhị. Tương lai của Arabica Sơn La không chỉ nằm trong những chiếc bao tải xuất khẩu, mà nằm ở chuỗi trải nghiệm đa giác quan của du khách: từ mùa hoa nở trắng trời như tuyết phủ sườn đồi, mùa thu hoạch nhộn nhịp, cho đến những cung đường di sản xuyên qua bản làng người Thái, người Mông mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Trụ cột thứ năm và cũng là đích đến nhân văn nhất, đó là "Một miền quê đáng sống". Ngành hàng cà phê phát triển mạnh mẽ cốt để xây dựng một mảnh đất hạnh phúc, nơi những người trẻ tuổi tìm thấy cơ hội lập nghiệp, làm giàu ngay tại quê hương mà không phải ly hương. Ở đó, người nông dân có thu nhập cao ổn định, đồng bào các dân tộc thiểu số và phụ nữ vươn lên làm chủ thể phát triển, tham gia sâu vào các công đoạn quản lý chuỗi giá trị. Đồng thời, thiên nhiên được bảo tồn nghiêm ngặt thông qua các phương thức canh tác bền vững và dòng chảy văn hóa truyền thống ngàn đời tiếp tục được lưu truyền vẹn nguyên cho các thế hệ mai sau. Đích đến cuối cùng của hành trình Arabica là xây dựng một "miền quê đáng sống", nơi mọi thành tựu của ngành hàng đều quay trở lại phục vụ lợi ích của cộng đồng, để người dân thực sự tự hào và hạnh phúc sống trên chính quê hương của mình.

Lãnh đạo tỉnh giới thiệu, quảng bá về cà phê Phúc Sinh Sơn La

Khép lại chặng đường dài bén rễ và phát triển, cây cà phê Arabica Sơn La giờ đây tự tin bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một thương hiệu toàn cầu. Bằng tư duy công nghệ cao và chuẩn mực canh tác hữu cơ nghiêm ngặt, Sơn La đã và kiến tạo một thủ phủ xanh với chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững. Đó còn là biểu tượng cho khát vọng cháy bỏng của nông sản Việt Nam: kiêu hãnh vươn tầm và tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ quốc tế.

(Hết)