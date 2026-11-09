'Khát' tuyển lao động lĩnh vực xây dựng, cơ khí

Không chỉ tăng lương, cải thiện chế độ đãi ngộ, nhiều doanh nghiệp còn phải mở rộng địa bàn tìm kiếm lao động, kết nối với các cơ sở đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực.

Nhu cầu tăng cao

Với hàng loạt công trình trọng điểm đang triển khai, ngành xây dựng có nhu cầu lớn về nhân lực, đặc biệt là các vị trí quản lý, kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm. Tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp phải triển khai nhiều giải pháp, từ tuyển dụng trực tiếp, khuyến khích giới thiệu lao động đến mở rộng địa bàn tìm kiếm nhân lực ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Anh Phạm Đức Minh Ngọc trao đổi về vị trí việc làm với các ứng viên.

Tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

Anh Phạm Đức Minh Ngọc, nhân viên tuyển dụng của Công ty VinCons cho biết, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng 5.000 lao động. Trong đó, số lượng tuyển nhiều nhất là lao động phổ thông, phụ trợ công trường, công nhân xây, công nhân cốt thép... Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần tuyển khoảng 200 tổ trưởng thi công.

Để thu hút nhân lực, công ty đưa ra mức lương cạnh tranh. Với vị trí quản lý có tay nghề cao, kinh nghiệm và khả năng quản lý nhóm từ 20 người trở lên, mức thu nhập có thể đạt 48 triệu đồng/tháng. Bên cạnh tiền lương, doanh nghiệp còn bố trí chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Theo anh Phạm Đức Minh Ngọc, riêng trong tháng 10, công ty đã tuyển được 200 lao động. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn, công ty áp dụng chính sách thưởng cho nhân viên giới thiệu lao động, đồng thời cử bộ phận tuyển dụng đến Hà Tĩnh, Lai Châu, Điện Biên... để tìm kiếm lao động phổ thông.

Không chỉ bộ phận tuyển dụng, ngay cả những cán bộ đang đảm nhiệm công việc chuyên môn cũng được huy động tham gia tìm người. Anh Phạm Sơn Tùng, người mới trúng tuyển vị trí trưởng bộ phận an toàn của Tổng Công ty Xây dựng số 1 được 2 tháng. "Với áp lực tiến độ các công trình, mọi thành viên trong công ty đều phải chủ động, cùng nhau lao vào tìm người, tuyển dụng lao động", anh Tùng chia sẻ.

Do sức ép cạnh tranh nhân lực, doanh nghiệp khuyến khích nhân viên giới thiệu người thân, đồng hương để bổ sung lao động. Đơn vị hiện có nhu cầu tuyển 70 kỹ sư giám sát hiện trường, kỹ sư nội nghiệp, an toàn lao động, trắc đạc và 150 thợ thi công, thợ phụ thi công. Mức lương kỹ sư dao động 20 - 30 triệu đồng/tháng; công nhân được trả từ 14 - 30 triệu đồng/tháng tùy tay nghề, kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm. Ngoài bảo hiểm xã hội đầy đủ, doanh nghiệp còn cam kết trả lương đúng hạn, thanh toán 2 kỳ/tháng, hỗ trợ chỗ ở, vé xe Tết và các khoản thưởng.

Công trình xây dựng trên ddường Võ Chí Công đang triển khai thi công ngày đêm.

Trong khi đó, anh Trần Lâm, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cho biết, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động với mức thu nhập từ 15 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng/tháng và các chế độ an sinh khác. Dù vậy, đơn vị mới tuyển được 40% nhu cầu nhân sự.

Áp lực tuyển dụng cũng đang gia tăng tại các doanh nghiệp cơ khí. Dù đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ, không ít đơn vị vẫn khó tìm được lao động có tay nghề, đặc biệt là nhân sự vận hành máy móc, kỹ thuật CNC...

Theo chị Ngô Thị Vân Khánh, chuyên viên tuyển dụng của Công ty TNHH Kemet Metal Việt Nam, doanh nghiệp cần tuyển 30 nhân viên vận hành máy CNC, với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Ngoài bảo hiểm xã hội, người lao động còn được hưởng bảo hiểm 24/7, bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho bản thân và các thành viên trong gia đình, cùng phụ cấp tiền ăn...

Tuy nhiên, sau một thời gian tìm kiếm qua nhiều kênh, công ty mới tuyển được khoảng 10 người. "Việc tuyển dụng khá gian nan vì nguồn nhân lực ít hơn so với nhu cầu doanh nghiệp cần nhiều nhân sự kỹ thuật, nhất là cơ khí. Hiện nay các trường có khoa Cơ khí, nhưng số người theo học không nhiều", chị Ngô Thị Vân Khánh cho biết...

Trước tình hình trên, các doanh nghiệp phải điều chỉnh khối lượng công việc cho từng người, đồng thời mở rộng các kênh tuyển dụng thông qua mạng xã hội, hội nhóm, sàn giao dịch việc làm và kết nối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Đồng bộ các giải pháp kết nối cung cầu

Thực tế cho thấy, trong khi nhu cầu tuyển dụng ngành cơ khí, xây dựng ngày càng lớn, số lượng người học ở một số ngành nghề kỹ thuật vẫn chưa tương xứng.

Tìm hiểu về học nghề tại phiên giao dịch chuyên đề xây dựng, cơ khí, giao thông lần 2 mới đây.

Trình diễn kỹ năng nghề.

Tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội, Khoa Công nghệ cơ khí hiện đào tạo 3 ngành nghề gồm: Hàn, chế tạo thiết bị cơ khí và cốt thép hàn, với khoảng 300 học sinh. Ông Nguyễn Duy Tuyển, Trưởng khoa Công nghệ cơ khí cho hay, học sinh sau khi tốt nghiệp có kỹ năng nghề và mức lương khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng, cùng các ưu đãi ngành nghề nhưng số lượng đăng ký học vẫn chưa nhiều.

Để giải tỏa những lo lắng về đầu ra và thu hút người học, các chế độ đãi ngộ, chính sách học phí được Chính phủ hỗ trợ. Thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho người học có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội theo học trình độ trung cấp và cao đẳng đối với 60 ngành nghề. Như vậy, với những hỗ trợ thiết thực này cùng với đảm bảo việc làm khi tốt nghiệp sẽ thu hút nhiều học sinh đăng ký học ngành cơ khí.

Còn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình chia sẻ, hằng năm nhà trường tuyển sinh khoảng 500 chỉ tiêu cho nhóm ngành cơ khí, công nghệ CNC, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ điện tử. Dù nhu cầu nhân lực lớn, học sinh vẫn chưa thực sự mặn mà do tâm lý e ngại áp lực công việc, cho rằng đây là những ngành nghề nặng nhọc. Thực tế công việc hiện nay đã có nhiều thay đổi khi các trang thiết bị phục vụ học tập và sản xuất đều được tự động hóa..

Ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội thông tin về sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội nhận định, nhà trường đang tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu cung cầu lao động, từ đó điều chỉnh hoạt động đào tạo sát với thực tế. Thông qua các thỏa thuận hợp tác, nhà trường hướng tới việc gắn kết doanh nghiệp ngay từ khâu tuyển sinh, tạo điều kiện để học sinh được thực tập, thực hành trong quá trình học tập. Qua đó, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng nghề và có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Nguyễn Hữu Lương bày tỏ, Trung tâm thường xuyên cung cấp cho các trường thông tin về dự báo thông tin thị trường lao động với các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao. Để nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu, Trung tâm tập trung các nguồn dữ liệu, kết nối người lao động với nhà tuyển dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu thập và khai thác dữ liệu từ cả hai phía.