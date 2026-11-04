Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch xanh

Đoàn đã khảo sát các điểm đến văn hóa, tâm linh, sinh thái và du lịch cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Trong đó, đoàn tham quan chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An) - nơi lưu giữ Mộc bản Kinh Phật được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; điểm du lịch sinh thái Đồng Thông và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao tại bản Mậu (xã Tây Yên Tử).

Đoàn famtrip tham quan Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (xã Yên Thế).

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, đoàn tìm hiểu mô hình chuyển đổi du lịch xanh với các giải pháp như: Lắp đặt hệ thống thùng rác phân loại, sử dụng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; triển khai sổ tay Bộ tiêu chí du lịch xanh. Cùng đó, đoàn khảo sát các điểm đến: Thung lũng Trăng, Cội Nguồn, Bình Yên Gia Trang (xã Lục Sơn); Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (xã Yên Thế) và điểm du lịch cộng đồng Bản Ven (xã Xuân Lương). Tại bản Ven, các thành viên tham quan đồi chè, tìm hiểu hệ thống phân loại rác, sử dụng năng lượng mặt trời và mô hình lưu trú homestay nhà sàn thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý tham gia tọa đàm “Kết nối xây dựng tour du lịch xanh Bắc Ninh”, trao đổi, đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch xanh và khả năng liên kết các điểm đến thành tour; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Chương trình khảo sát và tọa đàm góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, điểm đến và cộng đồng dân cư; từng bước hình thành các tour du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa của du lịch Bắc Ninh.