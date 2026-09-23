Khảo sát xây dựng Không gian văn hóa Chợ tình Khâu Vai

Đoàn công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc với xã Khâu Vai.

Chợ tình Khâu Vai được hình thành từ câu chuyện tình của chàng Ba, người con trai dân tộc Nùng và nàng Út, người con gái dân tộc Giáy. Dù không thể đến được với nhau, hai người đã hẹn nhau mỗi năm gặp lại một lần vào ngày 27-3 âm lịch. Qua thời gian, phiên chợ đã trở thành một hoạt động văn hóa đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc ở Khâu Vai. Hiện nay, một số công trình, hạng mục tại khu vực Mê cung đá phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch đã xuống cấp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ du khách.

Theo đó, phương án xây dựng “Không gian văn hóa Chợ tình Khâu Vai” được xã Khâu Vai đề xuất nhằm cải tạo, chỉnh trang, đồng thời tạo thêm các không gian trải nghiệm, sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với cảnh quan đặc trưng của khu vực Mê cung đá. Theo phương án, khu vực triển khai tại Mê cung đá, thôn Khâu Vai với diện tích khoảng hơn 46.700 m², gồm các hạng mục như: Xây dựng, mở rộng sân khấu nghệ thuật kết hợp kiến trúc núi đá; nâng cấp mặt nền, lối đi bằng đá tự nhiên; xây dựng nhà điều hành theo kiến trúc nhà cổ dân tộc Nùng, Giáy; các nhà sàn phục vụ ăn, uống và trải nghiệm văn hóa; hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED; chỉnh trang bãi đỗ xe, cổng vào Mê cung đá, khu vực “Cầu tình yêu”, nhà vệ sinh, hệ thống thu gom rác thải và các điểm tiểu cảnh phục vụ du khách.

Chợ tình Khâu Vai – phiên chợ có lịch sử hình thành cách đây hơn 100 năm.

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhất trí với phương án xây dựng “Không gian văn hóa Chợ tình Khâu Vai”; đồng thời đề nghị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số hạng mục thiết yếu tại khu vực Mê cung đá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp đầu tư, quảng bá và phát triển du lịch Khâu Vai, qua đó vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.