Đại biểu Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) đã giới thiệu chi tiết phần mềm hệ sinh thái số chuyên ngành Tuyên huấn. Theo đó, hệ thống tích hợp nhiều tính năng ưu việt bao gồm: Các quy trình vận hành, xử lý nghiệp vụ, cũng như các công cụ hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp báo cáo. Bên cạnh đó, đơn vị phát triển cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp sát thực tế từ các đơn vị cơ sở để tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện phần mềm.

Đợt khảo sát là bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số ngành công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Thông qua hoạt động này, Cục Tuyên huấn có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, bảo đảm sát với đặc thù nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những điểm còn thiếu, chưa phù hợp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp quan trọng liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu và cơ sở vật chất. Các ý kiến đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rút ngắn quy trình xử lý văn bản, không để phát sinh thêm đầu việc, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và thuận tiện trong tra cứu. Ngoài ra, hệ sinh thái số khi đưa vào vận hành phải tạo ra kết quả thực chất, ưu tiên tối ưu hóa quy trình làm việc, số hóa hồ sơ và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự, đồng chí Trưởng đoàn khảo sát đã tiếp thu toàn bộ nội dung. Thời gian tới, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tập trung xây dựng nguồn lực, cơ chế, đồng thời tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Mục tiêu là hoàn thiện các quy trình kỹ thuật để cho ra mắt phần mềm hoàn chỉnh, đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn mới.