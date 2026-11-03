Khảo sát xây dựng cầu tạm tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

- Ngày 3/11, đoàn khảo sát của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tiến hành khảo sát khu vực dự kiến xây dựng cầu tạm tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa nhằm tháo gỡ khó khăn về giao thông và đảm bảo an toàn cho Nhân dân địa phương.

Người dân và trẻ em thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa qua sông Bắc Giang bằng cầu tre

Đoàn khảo sát Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực tế cầu qua sông Bắc Giang tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện HòaThực tế tại thôn Khuổi Chặng và thôn Khuổi Cọ (xã Thiện Hòa) có khoảng 80 hộ dân thường xuyên phải qua sông Bắc Giang. Đặc biệt, khu vực này còn có điểm trường Khuổi Chặng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Lỗ, nơi hằng ngày có nhiều giáo viên và học sinh qua lại.Tuy nhiên, do chưa có cầu kiên cố, việc đi lại của người dân và các em học sinh chủ yếu phụ thuộc vào bè mảng hoặc cầu tự chế. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa lũ khi mực nước dâng cao và dòng chảy xiết, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh cũng như đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước thực tế đó, việc sớm xây dựng một cây cầu tạm kiên cố, an toàn hơn là nhu cầu cấp thiết.

Đoàn khảo sát Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực tế tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Trong chương trình, đoàn khảo sát của Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp kiểm tra vị trí dự kiến xây dựng cầu, đánh giá điều kiện địa hình, dòng chảy và các yếu tố liên quan đến quá trình thi công. Đoàn cũng trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu, thống nhất phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.Được biết, trên cơ sở khảo sát, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án xây dựng, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn, sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Đoàn khảo sát Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực tế tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Việc khảo sát xây dựng cầu tạm tại đây không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về giao thông cho người dân mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhân dân, tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.