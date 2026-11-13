Khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ tại xã Chiềng Hặc
Tiếp tục triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 13/11, Tổ khảo sát, xác minh thông tin của Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xác minh thông tin về 3 phần mộ liệt sĩ tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc.
Việc khảo sát, xác minh thông tin dựa trên thông tin do ông Vì Ngọc Siếng, sinh năm 1957, trú tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc cung cấp. Cụ thể, theo thông tin của ông Vì Ngọc Siếng, tại khu vực ruộng của ông Lường Văn Biên, trú tại bản Chiềng Ban, cách Quốc lộ 6 khoảng 1km có 1 ngôi mộ và khu vực núi Pỏm Sảng Soi, bản Chiềng Ban cách Quốc lộ 6 khoảng 5km đang có 2 ngôi mộ cạnh nhau. Theo lời kể của các cụ cao niên trong bản, đây là mộ của bộ đội thời chống Pháp đã hy sinh được chôn cất tại đây.
Tổ khảo sát, xác minh đã tiến hành nghiên cứu, đối chiếu thông tin của người cung cấp thông tin với các tài liệu có liên quan; làm việc với nhân chứng, người cung cấp thông tin để xác minh vị trí khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí, phạm vi khu vực mộ, đặc điểm địa hình, dấu vết liên quan. Tổ chức đo đạc, xác định tọa độ, lập sơ đồ, chụp ảnh hiện trạng và hoàn thiện hồ sơ khảo sát, xác minh.
Qua thực tế khảo sát, Tổ khảo sát, xác minh đã ghi nhận, khoanh vùng 2 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ theo nguồn tin nhân dân cung cấp. Tổ khảo sát sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức huy động lực lượng đào tìm, cất bốc hài cốt, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Sơn (nếu có).
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/chien-dich-500-ngay-dem/khao-sat-xac-minh-thong-tin-ve-phan-mo-liet-si-tai-xa-chieng-hac-EJsjLcevR.html