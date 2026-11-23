Tổ nghiên cứu chuyên sâu nghiên cứu bản đồ phục vụ công tác xác minh thông tin tìm hài cốt liệt sĩ.

Đồi Cây Khô là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, dài ngày với sự tham gia của nhiều đơn vị trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Tại buổi khảo sát, Tổ công tác đã tập trung nghiên cứu, rà soát, đối chiếu hệ thống tài liệu lịch sử, sơ đồ, bản đồ các trận đánh với thực địa; phân tích diễn biến chiến đấu của từng đơn vị để lên sơ đồ, đánh dấu những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tìm kiếm trong thời gian tới.

Chỉ đạo tại thực địa, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên yêu cầu các thành viên Tổ nghiên cứu tiếp tục rà soát chặt chẽ các tư liệu, bản đồ, mốc thời gian chiến đấu của từng đơn vị; đồng thời chủ động kết nối, gặp gỡ các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu và nhân chứng lịch sử để bổ sung, kiểm chứng thông tin. Qua đó bảo đảm việc khoanh vùng, xác định khu vực tìm kiếm có cơ sở khoa học, sát thực tế, nâng cao hiệu quả công tác quy tập.

Đây là bước quan trọng, tạo tiền đề để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.