Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế tổ chức khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại Bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Bộ CHQS TP Huế cho hay, theo thông tin ban đầu do ông Lê Chức (SN 1938, nguyên là lái xe chế độ cũ, hiện đang sinh sống tại Mỹ) cung cấp ngày 25/7, năm 1970, ông chở 25 thi thể chiến sĩ bộ đội chôn cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Đại tá Hà Văn Ái (thứ hai bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế cùng đoàn công tác khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại Bắc đèo Hải Vân. Ảnh: Lê Sáu.

Ngày 20/8, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp theo phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh, từ nguồn thông tin do ông Lê Chức mô tả, xác định 4 vị trí ở phía Bắc đỉnh đèo Hải Vân.

Trong đó, vị trí 1 tại khu vực km 902 + 60, vị trí 2 tại khu vực km 902 + 550, vị trí 3 tại khu vực km 902 + 720, vị trí 4 tại khu vực km 902 + H10, dọc theo Quốc lộ 1A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương tiến hành khảo sát thực địa. Kết quả, có 2 vị trí là vị trí 1, khu vực km 902 + 60 và vị trí 4, khu vực km 902 + H10, ngoài thực địa trùng khớp với nguồn thông tin và có cơ sở xác định cao hơn.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ. Ảnh: Lê Sáu.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ CHQS TP Huế kiểm tra, đối chiếu tại thực địa các vị trí. Trong đó, vị trí 1 có địa hình bằng phẳng, diện tích khoảng 150m², phù hợp với vị trí chôn hài cốt liệt sĩ như thông tin đã được cung cấp. Vị trí 4 có địa hình hơi dốc thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m², trùng khớp với vị trí do Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế cho biết, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn thông tin về mộ liệt sĩ là cơ sở quan trọng để sớm tìm kiếm liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Trên cơ sở khảo sát, xác minh thông tin, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu đơn vị liên quan nắm thêm thông tin, khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để tiến hành các bước tiếp theo, sớm kết luận để tổ chức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.