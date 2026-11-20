Tổ khảo sát, xác minh của Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khảo sát tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa.

Các lực lượng tiếp nhận thông tin của nhân dân cung cấp và kiểm tra thực địa nơi có vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Qua thu thập thông tin từ nhân chứng, ông Đinh Văn Đặng, sinh năm 1945 và ông Đinh Văn Tư, sinh năm 1948 trú tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa được nghe các thế hệ trước kể lại bộ đội ta bị thực dân Pháp ném bom hy sinh rất nhiều, những người hy sinh được chôn cất tại khu Nà Luồng, bản Lóng Khủa, xã Song Khủa. Trong đó, có nhiều hố được chôn từ 3 đến 4 người; hiện tại nằm trong khuôn viên đất của gia đình ông Đinh Văn Múp, bản Lóng Khủa, xã Song Khủa.

Các lực lượng tiếp nhận thông tin, kiểm tra thực địa tại nơi nhân dân cung cấp khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Tổ khảo sát đã đối chiếu thông tin, làm việc với nhân chứng, người cung cấp tin; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xác minh vị trí, phạm vi khu vực nghi có mộ liệt sĩ, đặc điểm địa hình và các dấu vết liên quan. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo xã Song Khủa tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở tổ chức hội thảo, tiến tới tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các thủ tục bàn giao, truy điệu, an táng theo quy định./.