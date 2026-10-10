Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ tại chiến trường Đông sông Lô

Các cựu chiến binh đối chiếu bản đồ với địa hình thực tế để xác định vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Chiến trường Đông sông Lô là nơi ghi dấu những trận chiến đấu ác liệt trên Mặt trận Vị Xuyên. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; đến nay, vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Tại buổi khảo sát, các cựu chiến binh Sư đoàn 312 cùng lực lượng tìm kiếm tập trung trao đổi, rà soát thông tin về địa điểm chiến đấu, vị trí đóng quân, các điểm chốt và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Những thông tin từ nhân chứng góp phần bổ sung căn cứ để xác định địa bàn, khoanh vùng tìm kiếm trên thực địa. Qua khảo sát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Đây là cơ sở để Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và các nguồn tư liệu, từng bước làm rõ thông tin về vị trí, số lượng liệt sĩ có thể còn nằm lại, phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đoàn cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên MB84 cung cấp thông tin tại khu vực điểm cao 1030.

Hoạt động phối hợp khảo sát thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cựu chiến binh đối với đồng đội đã hy sinh, đồng thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận những nguồn thông tin từ chiến trường. Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi vị trí được xác định rõ sẽ góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm, thêm cơ hội đưa hài cốt liệt sĩ về an táng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.