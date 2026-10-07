Khảo sát, xác minh thông tin hai phần mộ liệt sĩ tại xã Trà Lĩnh và xã Lũng Nặm

Tại xã Trà Lĩnh, đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo (hoặc Thạo), sinh năm 1960, quê quán Hải Phòng, Binh nhất, chiến sĩ Đại đội 23, Sư đoàn 346. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo (hoặc Thạo) hy sinh ngày 06/3/1979 trong khi chiến đấu tại khu vực xóm Lũng Táo, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (cũ), nay là xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Theo thông tin do ông Sầm Văn Nho, người trực tiếp tham gia chiến đấu cung cấp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo (hoặc Thạo) đã hy sinh tại khu vực Thăng Vạt, xóm Lũng Táo. Sau đó, ông Sầm Văn Nho cùng đồng đội tổ chức chôn cất liệt sĩ tại khu vực gần Hồ Thang Hen. Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát vị trí phần mộ hiện nay, nằm giữa hai tảng đá lớn, sát chân núi; phía trên có các hòn đá được xếp để đánh dấu vị trí.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh. (Ảnh: Phương Quyền)

Tại xã Lũng Nặm, đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ Gì Văn Mốn, chiến sĩ dân quân xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng (cũ), hy sinh ngày 22/02/1979 trong khi chiến đấu tại xóm Lũng Pàng, xã Thượng Thôn (nay là xóm Lũng Vẻn, xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng). Theo thông tin từ thân nhân, sau khi hy sinh, liệt sĩ được gia đình chôn cất tại chân núi thuộc khu vực trên. Đoàn đã trực tiếp khảo sát vị trí phần mộ và đối chiếu thông tin do ông Gì Văn Sơn, con đẻ liệt sĩ, cùng địa phương cung cấp.

Qua khảo sát, xác minh thực địa, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện thông tin, hồ sơ, làm cơ sở triển khai các bước tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. Thân nhân các liệt sĩ bày tỏ nguyện vọng được quy tập, an táng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ để thuận tiện chăm sóc, hương khói, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.