Khảo sát, xác minh thông tin 2 phần mộ liệt sĩ tại xã Trà Lĩnh và Lũng Nặm

Tại xã Trà Lĩnh, đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo (hoặc Thạo), sinh năm 1960, quê Hải Phòng, binh nhất, chiến sĩ Đại đội 23, Sư đoàn 346. Liệt sĩ hy sinh ngày 6/3/1979 trong khi chiến đấu tại khu vực xóm Lũng Táo, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (cũ), nay là xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh. Theo thông tin do ông Sầm Văn Nho, người trực tiếp tham gia chiến đấu cung cấp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, liệt sĩ hy sinh tại khu vực Thăng Vạt, xóm Lũng Táo. Sau đó, ông Sầm Văn Nho cùng đồng đội tổ chức chôn cất liệt sĩ tại khu vực gần Hồ Thang Hen.

Đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại xóm Lũng Vẻn, xã Lũng Nặm.

Tại xã Lũng Nặm, đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ Gì Văn Mốn, chiến sĩ dân quân xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng (cũ), hy sinh ngày 22/02/1979 trong khi chiến đấu tại xóm Lũng Pàng, xã Thượng Thôn, nay là xóm Lũng Vẻn, xã Lũng Nặm. Theo thông tin từ thân nhân, sau khi hy sinh, liệt sĩ được gia đình chôn cất tại chân núi thuộc khu vực trên.

Qua khảo sát, xác minh thực địa, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện thông tin, hồ sơ, làm cơ sở triển khai các bước tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Thân nhân các liệt sĩ bày tỏ nguyện vọng được quy tập, an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ để thuận tiện chăm sóc phần mộ, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.