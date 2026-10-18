Khảo sát vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca tại xã Tuần Giáo và Quài Tở

Đoàn khảo sát tham quan thực địa vùng nguyên liệu cà phê tại bản Chế Á, xã Quài Tở.

Tại buổi khảo sát, đại diện Chi cục Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình phát triển, quy mô vùng nguyên liệu và định hướng thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến cà phê, mắc ca của tỉnh. Năm 2026, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 20.968ha, trong đó diện tích cà phê kinh doanh là 6.190ha, sản lượng cà phê nhân ước đạt 8.500 tấn. Cây cà phê được trồng tại 43/45 xã, phường, tập trung chủ yếu ở khu vực Mường Ảng, Tuần Giáo và các địa bàn lân cận.

Đoàn khảo sát tham quan thực địa vùng nguyên liệu cà phê tại bản Chế Á, xã Quài Tở.

Toàn tỉnh có 2 đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê được chứng nhận HACCP là Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế và Công ty TNHH Hải An. Tỉnh đã công nhận 10 sản phẩm cà phê đạt OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt 3 sao và 4 sản phẩm đạt 4 sao. Đặc biệt, sản phẩm cà phê Mường Ảng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Đoàn khảo sát tham quan cơ sở chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế tại xã Tuần Giáo.

Bên cạnh cà phê, cây mắc ca có tiềm năng phát triển với diện tích hiện có ước đạt 19.474ha, tập trung chủ yếu tại các xã Tuần Giáo, Quài Tở, Mường Mùn, Pú Nhung và Mường Nhà; tỉnh Điện Biên đã công nhận 12 sản phẩm OCOP từ mắc ca, đều đạt 3 sao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phát triển diện tích cà phê, mắc ca tại những khu vực có điều kiện phù hợp, gắn sản xuất với chế biến theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Đồng thời, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia ngay từ khâu tổ chức vùng nguyên liệu, thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, phương thức liên kết sản xuất, phương án đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, hình thành chuỗi liên kết ổn định, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp, tạo đầu ra và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Tỉnh cam kết luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư liên kết phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn với chế biến sâu và phát triển thị trường cà phê, mắc ca bền vững; cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, quy hoạch và thủ tục đầu tư theo quy định; hỗ trợ kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở chế biến.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm.

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát thực tế vùng nguyên liệu cà phê tại bản Chế Á, xã Quài Tở và cơ sở chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế tại xã Tuần Giáo. Tại đây, đoàn tham quan khu vực sơ chế, chế biến, dây chuyền sản xuất, bảo quản, các sản phẩm cà phê của doanh nghiệp và trao đổi về nhu cầu liên kết sản xuất, hợp tác đầu tư, phát triển thị trường.