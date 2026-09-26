Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, Đà Nẵng chủ động phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, dịch vụ, đô thị sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hình thành các sản phẩm, sự kiện có tính nhận diện cao, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến.

Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Nổi bật là Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 8/5/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

UBND thành phố đang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài chính cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành, đặc biệt là các chính sách liên quan phát triển công nghiệp văn hóa.

Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù (ưu đãi thuế, hỗ trợ địa điểm, các không gian dành cho các hoạt động sáng tạo, tiếp cận vốn...) cho các ngành công nghiệp văn hóa; nghiên cứu nội dung thực hiện “cơ chế đặc thù” của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa…

Từ thực tiễn triển khai phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn, thành phố đề nghị Ban soạn thảo Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nghiên cứu thiết kế các quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền và trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong việc tổ chức hệ sinh thái công nghiệp văn hóa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đồng thời bảo đảm địa phương có đủ công cụ về quy hoạch, đất đai, tài sản công, đầu tư, tài chính, nhân lực, hạ tầng và xúc tiến thị trường để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế cho phép các địa phương có điều kiện về tiềm năng văn hóa, nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng, thị trường và khả năng kết nối quốc tế được thí điểm một số mô hình phát triển công nghiệp văn hóa mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng chuyển hóa thành động lực để phát triển kinh tế.

Các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng đang đóng góp bình quân khoảng 4,7% GRDP và thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên trên 10% GRDP vào năm 2030. Đây là định hướng chiến lược nhằm từng bước hình thành công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng, thông qua đợt khảo sát, các kiến nghị từ thực tiễn địa phương sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và thể chế hóa trong quá trình hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó, tạo động lực để công nghiệp văn hóa phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương cho biết, việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa của thành phố Đà Nẵng; góp phần đưa ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành điểm đến các sự kiện, lễ hội tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Các ý kiến, đề xuất của địa phương là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tham khảo hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp thực tiễn; khắc phục những khoảng trống, điểm nghẽn về thể chế; khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và gia tăng hàm lượng văn hóa trong sản phẩm, dịch vụ.