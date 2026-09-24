Khảo sát việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Hà Nội

Báo cáo của các đơn vị cho thấy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND các phường, xã đã chủ động rà soát, kiện toàn cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm và tổ chức lực lượng thực hiện công tác PCCC, CNCH.

Đoàn khảo sát tại một số công trình nhà xưởng ở khu dân cư tháp truyền hình, phường Đại Mỗ. Ảnh: Vân Hà

Các địa phương cũng chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn lực và cơ chế phối hợp, nhằm bảo đảm khả năng huy động, chỉ huy và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở khi xảy ra sự cố.

Tại phường Tương Mai có 1.763 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó hơn 1.200 cơ sở có nguy cơ nguy hiểm về cháy, nổ. Đáng chú ý, phường có 57 ngõ sâu trên 200m với 5.935 hộ gia đình, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Theo rà soát, việc đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu vực này dự kiến cần khoảng 20 tỷ đồng. Trong khi đó, địa phương còn phải cân đối nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác nên việc đầu tư đồng bộ trong thời gian ngắn còn khó khăn.

Đoàn khảo sát tại một số công trình, nhà xưởng khu cánh đồng Yên Xá, phường Thanh Liệt. Ảnh: Vân Hà

Tại phường Thanh Liệt, UBND phường và Công an phường đã rà soát 2.739 cơ sở trên địa bàn; đồng thời tiếp tục kiểm tra, lập danh sách các cơ sở hoạt động trên đất nông nghiệp, đất dự án sử dụng sai mục đích để xử lý vi phạm. Đến nay, phường đã phối hợp với đơn vị cung cấp điện, nước chấm dứt hợp đồng đối với 765 kho, xưởng vi phạm về đất đai, xây dựng, PCCC.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo phường Phương Liệt cho biết, khối lượng công việc về PCCC, CNCH lớn, trong khi một số nhiệm vụ vẫn do công chức kiêm nhiệm thực hiện. Nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về PCCC tại phường còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác tham mưu, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Đoàn khảo sát do Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thị Kim Vân làm Trưởng đoàn làm việc với UBND phường Tương Mai. Ảnh: Vân Hà

Làm việc với Công an thành phố, đoàn khảo sát ghi nhận đơn vị đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC, CNCH.

Trong 8 tháng năm 2026, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 32.765 lượt cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khắc phục thiếu sót, vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm quy định; đã lập 727 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 727 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn 155 trường hợp và yêu cầu khắc phục hậu quả 287 trường hợp.

Đoàn khảo sát làm việc với Công an thành phố do Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Duy Hoàng Dương làm Trưởng đoàn. Ảnh: Vân Hà

Theo Công an thành phố, công tác PCCC vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp; nhận thức và ý thức chấp hành quy định về an toàn PCCC của một bộ phận người dân, chủ cơ sở chưa đồng đều. Trong khi đó, phạm vi quản lý rộng, số lượng cơ sở thuộc diện quản lý lớn, với khoảng 137.880 cơ sở, trong đó 72.583 cơ sở thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy, nổ.

Qua khảo sát, các thành viên đoàn đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong hướng dẫn phân loại, xử lý vi phạm; năng lực thực tế và chính sách hỗ trợ lực lượng PCCC tại chỗ. Đoàn cũng đề nghị Công an thành phố làm rõ việc đánh giá nguyên nhân gốc rễ của các vụ cháy do điện; trách nhiệm phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, ngành Điện lực và chính quyền cơ sở trong rà soát hệ thống điện tại các khu vực có nguy cơ cao như chợ dân sinh, khu nhà trọ, làng nghề; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Thành viên đoàn khảo sát nêu một số nội dung đề nghị làm rõ. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại buổi làm việc với Công an thành phố, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Duy Hoàng Dương đề nghị Công an thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương trong công tác PCCC, CNCH, nhất là tại 126 xã, phường. Báo cáo cần chỉ rõ số lượng vi phạm, kết quả khắc phục và trách nhiệm của từng địa bàn, đơn vị; qua đó đánh giá đúng hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở.

Công an thành phố cần tiếp tục tham mưu thành phố theo hướng siết chặt kỷ cương, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý tồn tại, vi phạm; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương với tình trạng buông lỏng quản lý hoặc để phát sinh công trình vi phạm mới.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu khi làm việc với các đơn vị. Ảnh: Vân Hà

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện cơ chế tài chính và giải pháp kỹ thuật để xử lý các công trình vi phạm. Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng bộ tiêu chí, giải pháp kỹ thuật đối với các công trình cần khắc phục.

Đặc biệt, cần tập trung đầu tư hạ tầng PCCC, trong đó có hệ thống giao thông và nguồn nước, đồng thời lồng ghép các yêu cầu này vào quy hoạch, kế hoạch tổng thể. Cùng với các nguồn nước hiện có, cần chú trọng khai thác hồ nước, công viên, cây xanh và các loại hình nguồn nước khác phục vụ chữa cháy.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố cũng đề nghị củng cố lực lượng tại cơ sở, tiếp tục rà soát mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, bổ sung trang thiết bị, chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ. Thành phố cần có giải pháp đột phá về chuyển đổi số và quản lý an toàn điện, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo sự cố từ xa.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật, nghị quyết của HĐND thành phố và nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC, CNCH trong giai đoạn mới.