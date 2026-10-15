Khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã Như Xuân

Các đại biểu khảo sát tại Trường Tiểu học Như Xuân.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã làm việc với một số trường học để nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động sau sắp xếp; tập trung đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; công tác tổ chức dạy học, quản trị nhà trường, bố trí vị trí việc làm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành theo mô hình mới.

Các đại biểu khảo sát tại Trường THCS Như Xuân.

Theo báo cáo của UBND xã Như Xuân, sau sắp xếp, mạng lưới trường học trên địa bàn giảm từ 7 trường xuống còn 4 trường, giảm tương ứng 42,86%; đồng thời duy trì ổn định 1 trường chuyên biệt.

Việc sắp xếp góp phần tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn, bất cập. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều; một số trường sau sáp nhập vẫn duy trì nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách từ điểm trường lẻ đến trường chính từ 3 đến 8 km, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành chuyên môn, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên và học sinh.

Quang cảnh buổi khảo sát tại xã Như Xuân.

Bên cạnh đó, quy mô trường, lớp sau sắp xếp tăng, điển hình như Trường Tiểu học Như Xuân với 43 lớp. Trong khi đó, cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng bộ; nhiều phòng học đã xuống cấp, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và nhà đa năng phục vụ các hoạt động giáo dục toàn diện.

Từ thực tiễn trên, lãnh đạo xã Như Xuân kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực cải tạo, mở rộng trường, lớp, đầu tư phòng học bộ môn và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường có quy mô lớn sau sắp xếp.

ĐBQH Vũ Tiến Dũng phát biểu tại buổi khảo sát.

Đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Như Xuân phát biểu tại buổi khảo sát.

Địa phương cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn về xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với mô hình trường học sau sắp xếp, làm cơ sở để xã xây dựng lộ trình và kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên và tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi khảo sát.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả xã Như Xuân đạt được trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm hoạt động của các nhà trường, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp liên quan đến cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đề xuất các giải pháp phù hợp, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn khảo sát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của xã Như Xuân để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.