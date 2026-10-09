Khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại phường Hạc Thành

Tổ đại biểu Quốc hội khảo sát tại Trường TH&THCS Trần Mai Ninh.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã làm việc trực tiếp với các trường: Tiểu học Trần Phú, TH&THCS Trần Mai Ninh và THPT Hàm Rồng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà trường sau sắp xếp. Nội dung khảo sát tập trung vào cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; công tác tổ chức dạy học, quản trị trường học, bố trí vị trí việc làm và những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành theo mô hình mới.

Theo báo cáo, sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học, phường Hạc Thành giảm 27 đầu mối, từ 45 xuống còn 18 trường. Các nhà trường từng bước tổ chức quản trị thống nhất theo một pháp nhân, một kế hoạch và một hệ thống dữ liệu, góp phần tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực. Hoạt động chuyên môn, tổ chức bán trú và các nhiệm vụ giáo dục được duy trì liên tục, bảo đảm không gián đoạn hoạt động dạy và học, không để phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý.

ĐBQH Phạm Thế Anh phát biểu tại buổi khảo sát.

Tuy nhiên, quá trình vận hành sau sắp xếp cũng đặt ra những khó khăn. Nhiều trường có từ 2 đến 4 điểm trường, quy mô lớp học và số lượng học sinh lớn. Ban Giám hiệu các nhà trường phải điều hành, kiểm tra, xử lý công việc tại nhiều địa điểm, đồng thời bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, an toàn trường học và tổ chức bán trú.

Đáng chú ý, phường Hạc Thành còn thiếu 117 giáo viên so với định mức quy định, gồm 9 giáo viên mầm non, 25 giáo viên tiểu học và 83 giáo viên THCS.

Cùng với đó, cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng bộ, quỹ đất hạn chế; việc quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách sau sắp xếp cần được hướng dẫn cụ thể để các nhà trường triển khai thống nhất.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại buổi khảo sát.

Trước thực tế trên, UBND phường Hạc Thành kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp, quan tâm giải quyết vấn đề thiếu giáo viên. Có cơ chế hỗ trợ đầu tư trung hạn đối với trường sau sắp xếp, ưu tiên phòng học bộ môn, phòng chức năng, công trình vệ sinh, bếp ăn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng số và các hạng mục bảo đảm an toàn.

Phường kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế đánh giá, công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường nhiều phân hiệu theo lộ trình, bảo đảm phản ánh đúng mức độ đáp ứng của từng phân hiệu trường và không làm mất kết quả đã được đầu tư, công nhận trước sắp xếp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả phường Hạc Thành đạt được trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm hoạt động của các nhà trường; kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, vị trí việc làm, công tác bán trú.

Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của phường Hạc Thành để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.