Đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn công tác có ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã báo cáo khái quát với đoàn công tác và các đại biểu tham dự về đặc điểm, tình hình; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đánh giá việc thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tại tỉnh Quảng Trị.

Ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, ông Trần Thắng cho rằng, báo cáo của tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc đã khái quát tương đối đầy đủ về tình hình của địa phương.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Đỗ Văn.

Chúc mừng những kết quả tỉnh Quảng Trị đã đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã đóng góp vào những kết quả nói trên. Đồng thời đề nghị, tỉnh Quảng Trị làm rõ thêm một số nội dung đã báo cáo tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận với nhiều ý kiến. Trong đó, đánh giá cao về kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua, đại biểu của đoàn công tác Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương mong muốn, các đại biểu ở Quảng Trị trao đổi thêm về tình hình thực tiễn, những bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay để đoàn có thêm tư liệu, tham mưu, báo cáo ban tổ chức xây dựng đề án.

Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn.

Trao đổi lại ý kiến của đại biểu trong đoàn, đại biểu đến từ tỉnh Quảng Trị đã thẳng thắn trao đổi những ý kiến, tình hình ghi nhận từ thực tiễn của địa phương.

Cảm ơn đoàn công tác đã lựa chọn Quảng Trị làm nơi khảo sát, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chia sẻ thêm về kết quả đã đạt được và mục tiêu trong thời gian tới của địa phương.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã khẳng định được vai trò của mình và được tỉnh xác định là một trong những trụ cột, cùng với hệ thống chính trị tại địa phương đưa Quảng Trị phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ thêm về một số khó khăn, về việc xác định nhiệm vụ cho Mặt trận các cấp trong tỉnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với cả hệ thống chính trị, Nhân dân toàn tỉnh vượt qua khó khăn, cụ thể hóa các chỉ tiêu đề ra bằng những kết quả cụ thể.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương cảm ơn Tỉnh ủy Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác khảo sát, ghi nhận được những ý kiến sâu sắc, thiết thực.

Trao đổi về một số ý kiến được đại biểu nêu ra trong buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Đức cho biết thêm, các ý kiến sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo đến cấp có thẩm quyền sau buổi làm việc này.