Đoàn khảo sát việc khắc phục sự cố môi trường tại xã Yên Thịnh.

Theo báo cáo, sự cố sạt lở hồ chứa quặng đuôi số 1 tại mỏ kẽm chì Chợ Điền xảy ra tháng 9-2024, khiến bùn thải tràn ra môi trường, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống người dân khu vực hạ lưu suối Bản Thi.

Sự cố tác động đến khoảng 17ha đất nông nghiệp của hơn 30 hộ dân. Kết quả lấy mẫu, phân tích đợt đầu cho thấy một số thông số kim loại trong đất và trầm tích tại suối vượt quy chuẩn cho phép.

Tháng 8-2026, đợt lấy mẫu thứ hai được thực hiện với 27 mẫu, hiện chưa có kết quả phân tích. Đơn vị chủ mỏ đã triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân và xây dựng kế hoạch phục hồi môi trường, song kế hoạch đang hoàn thiện để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Đoàn khảo sát việc khắc phục sự cố môi trường tại xã Yên Thịnh.

Cũng trong chương trình, Đoàn tiến hành khảo sát công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Bản Nhượng. Công trình đã bị xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Hiện thôn có hơn 160 hộ dân, chủ yếu phải sử dụng nước từ các khe núi.

Qua khảo sát, Đoàn đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường giám sát việc khắc phục sự cố môi trường; khẩn trương thông tin kết quả quan trắc, kiểm nghiệm đến người dân khi có kết quả; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp phục hồi môi trường, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống, sản xuất của các hộ bị ảnh hưởng.

Đối với công trình cấp nước tại thôn Bản Nhượng, địa phương cần đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động, kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất của người dân.