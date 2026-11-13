Khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Phong Thái, Phong Điền

Đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế, phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Phong Điền về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực đường sắt trên tuyến đường Hiền Sỹ, nơi cử tri kiến nghị nghiên cứu phương án phân luồng giao thông do lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, khảo sát tình trạng xuống cấp của Tỉnh lộ 17, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và các vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Đối với Tỉnh lộ 17, Sở Xây dựng cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tỉnh (đợt 2), trong đó có hạng mục sửa chữa cục bộ 4,8km nền, mặt đường Tỉnh lộ 17. Hiện ngành chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Tại buổi làm việc, đoàn cũng nghe báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị liên quan đến hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Phong Điền, công trình chống sạt lở bờ sông Ô Lâu, nâng cấp hồ chứa nước Hà Rõi và các tuyến đường lâm sinh phục vụ sản xuất. Trong đó, dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Ô Lâu có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, quy mô xây dựng khoảng 2.021m kè. Giai đoạn 1 tại các đoạn qua phường Phong Dinh đã thi công đạt khoảng 70-75% khối lượng; hai đoạn qua phường Phong Điền đang được lập hồ sơ thiết kế, dự kiến triển khai thi công vào đầu năm 2027. Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hà Rõi cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức 12 tỷ đồng.

Về hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Phong Điền, theo báo cáo của các đơn vị, trạm xử lý nước thải tập trung tại khu D đã hoàn thành, vận hành ổn định với công suất 2.000m³/ngày đêm; trạm tại khu C hoàn thành giai đoạn 1, công suất 1.000m³/ngày đêm và đang thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường. Việc tiếp tục nâng công suất các trạm xử lý sẽ căn cứ vào lượng nước thải phát sinh thực tế và tình hình thu hút đầu tư tại khu công nghiệp.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lương Bảo Toàn đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiếp tục rà soát, tham mưu thành phố đầu tư các công trình hạn chế sạt lở, đồng thời vận động người dân cùng tham gia phòng, chống thiên tai. Đối với những khu vực sạt lở gần nhà dân, cần chủ động phương án sơ tán khi xảy ra thiên tai để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đối với những dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đơn vị cần tập trung triển khai đúng tiến độ; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý nước thải theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường. Riêng các tuyến đường lâm sinh xuống cấp, trước mắt chính quyền địa phương cần huy động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa tạm thời, tạo điều kiện cho người dân đi lại, khai thác rừng trồng và phục vụ sản xuất.