Khảo sát vị trí xây dựng, di dời chốt Dân quân thường trực biên giới

Đoàn khảo sát vị trí tăng dày giữa Chốt ấp Gò Soài và Chốt ấp Thái Vĩnh (xã Khánh Hưng).

Đoàn công tác do Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo địa phương và các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Theo đó, đoàn đã khảo sát vị trí dự kiến di dời Chốt Cây Me và xây dựng tăng dày thêm chốt tại xã Hưng Điền; đồng thời khảo sát vị trí dự kiến tăng dày giữa Chốt ấp Gò Soài và Chốt ấp Thái Vĩnh, xã Khánh Hưng.

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn khảo sát thực địa.

Tại các vị trí, đoàn công tác trực tiếp nắm tình hình địa hình, giao thông, đất đai, cơ sở hạ tầng và các điều kiện liên quan, qua đó đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo đảm hoạt động của các chốt trên địa bàn hai xã.

Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp, báo cáo và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vị trí, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Đoàn khảo sát vị trí di dời Chốt Cây Me (xã Hưng Điền) và vị trí tăng dày thêm chốt.

Đại tá Trần Đình Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục khảo sát kỹ những vị trí đã lựa chọn, khẩn trương xây dựng phương án sơ bộ bố trí các hạng mục công trình.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hưng Điền, xã Khánh Hưng và các ban, ngành liên quan để thẩm định nguồn gốc khu đất, đo vẽ hiện trạng, xây dựng kế hoạch chi tiết và kịp thời báo cáo cấp trên.