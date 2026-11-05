Khảo sát vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án

Đoàn khảo sát xem bản đồ khu vực chuyển đổi đất rừng để thực hiện Dự án Mở rộng đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Ảnh: Hoàng Lộc

Đó là Dự án Mở rộng đường từ Trung tâm xã đi đường ĐT.753, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi do Phòng Kinh tế xã Tân Lợi làm chủ đầu tư và Dự án Chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước do Công ty cổ phần khai tuyển quặng Bình Phước làm chủ đầu tư.

Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố, xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án.

Đoàn khảo sát trao đổi với chủ đầu tư tại khu vực đất rừng cần chuyển mục đích thực hiện Dự án Mở rộng đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo hồ sơ đề xuất, Dự án Mở rộng đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753, ấp Thạch Màng có chiều dài khoảng 9,2km, đi qua địa bàn ấp Đồng Bia và ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Tuyến đường hiện hữu có mặt đường láng nhựa rộng từ 3,5-7m, dự kiến được mở rộng với chiều rộng giải phóng mặt bằng 32m, mặt đường sau mở rộng 14m.

Dự án có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2028. Công trình nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện dự án, địa phương đề xuất chuyển mục đích sử dụng hơn 6ha rừng sản xuất, toàn bộ là rừng trồng; không có diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thuộc phạm vi đề xuất chuyển mục đích.

Còn với Dự án Chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước, công trình thuộc Tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin, được triển khai tại xã Nghĩa Trung. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 412ha, công suất thiết kế khoảng 2,4 triệu tấn alumin/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD.

Theo hồ sơ dự án, công trình có thời gian xây dựng khoảng 5 năm kể từ ngày được giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1,5 ngàn lao động, trong đó ưu tiên lao động địa phương.

Đoàn khảo sát xem bản đồ vị trí đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất rừng thực hiện Dự án Chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước. Ảnh: Hoàng Lộc

Để triển khai dự án, nhà đầu tư đề xuất chuyển mục đích sử dụng gần 207ha rừng sản xuất, toàn bộ là rừng trồng; không có diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Việc đầu tư nhà máy chế biến sâu quặng bauxite nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khoáng sản, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ phụ trợ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Qua khảo sát thực tế, trưởng đoàn ghi nhận sự chủ động của địa phương, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ hiện trạng, nguồn gốc và diện tích rừng đề xuất chuyển mục đích; hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và đầu tư.

Trưởng đoàn cũng lưu ý việc xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cần được đánh giá thận trọng, hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Các nội dung liên quan cần được làm rõ, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra, báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.