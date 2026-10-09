Khảo sát về thực trạng, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đoàn Khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo, tuyển dụng nhân lực lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, năm 2025, tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục hưởng lương ngân sách nhà nước được giao là 23.582 người. Năm 2026, tại Quyết định số 329-QĐ/BTCTW ngày 15/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương quyết định về việc phân bổ và giao biên chế năm 2026 cho tỉnh Sơn La là 26.191 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó viên chức sự nghiệp giáo dục 22.435 biên chế, so với năm 2025 giảm 1.147 biên chế, bằng 5%. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 14 xã, với 294 chỉ tiêu. Đến nay, UBND các xã thực hiện tuyển dụng 279 chỉ tiêu, số lượng trúng tuyển 238 chỉ tiêu, đạt 85,3%.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Năm học 2026-2027, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, toàn tỉnh giảm từ 592 cơ sở giáo dục công lập, xuống còn 406 cơ sở, với tổng số 1.236 cán bộ quản lý và 19.836 giáo viên. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, hiện số biên chế của ngành còn thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 là 295 biên chế. Giai đoạn 2026 - 2031, toàn ngành cần bổ sung tổng số 4.046 biên chế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu trao đổi các nội dung khó khăn về tuyển dụng biên chế như: Công tác tuyển dụng ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, điều kiện KT-XH khó khăn, còn có mặt hạn chế; một số chuyên ngành, môn học không có nguồn tuyển dụng, không có người tham gia dự tuyển, một số chuyên ngành, môn học không tuyển dụng đủ so với chỉ tiêu được phê duyệt; chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí để ký kết hợp đồng, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc.

Các ngành kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, bố trí một phần kinh phí trên tổng nhu cầu nguồn kinh phí để trước mắt thực hiện ký hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ tại một số địa phương, một số đơn vị sự nghiệp giáo dục thiếu nhiều giáo viên nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy đầu năm học 2026 - 2027. Xem xét, ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút, giữ chân nhà giáo, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Toán học, Ngữ văn và giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn.

Lãnh đạo Ban Văn Hóa - Xã hội phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đoàn Khảo sát đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực trạng đội ngũ giáo viên, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của ngành Giáo dục; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng biên chế. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng biên chế giáo viên; tham mưu cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ và giữ chân nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.