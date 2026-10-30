Khảo sát về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tại Sân bay Long Thành

Tham gia đoàn có Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, trường đại học và Hiệp hội Logistics Đồng Nai.

Quang cảnh đoàn khảo sát làm việc với Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Hòa

Hoạt động khảo sát nhằm nhận diện, xác định những bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ định hướng phát triển thành phố Đồng Nai. Qua đó, phát huy vai trò tư vấn, phản biện và kết nối nguồn lực của Hội đồng Tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố trong khuôn khổ Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chia sẻ tiến độ xây dựng và khai thác sân bay. Ảnh: Nguyễn Hòa

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được quy hoạch với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình sân bay xanh, thông minh (Smart - Green Airport), ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong quản lý, khai thác và phục vụ hành khách.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hòa

Trong đó, các giải pháp công nghệ số được chú trọng triển khai như: ứng dụng sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục hàng không, gửi hành lý, kiểm tra an ninh và xuất cảnh; hệ thống thu phí không dừng, bãi đỗ xe thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều tiết giao thông theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các hệ thống điều hành, xử lý hành lý tự động và quản lý hoạt động sân bay thông minh được định hướng kết nối, đồng bộ dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, rút ngắn thời gian làm thủ tục và cải thiện trải nghiệm của hành khách. Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 12-2026.

Đoàn khảo sát thực tế các khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển, công tác quản lý, vận hành cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và khai thác sân bay, nhất là yêu cầu phát triển đô thị sân bay và hệ sinh thái logistics.

Trên cơ sở đó, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, thảo luận về nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực hàng không, hạ tầng số, dữ liệu, logistics và những lĩnh vực liên quan. Qua khảo sát, đoàn tập trung nhận diện các vấn đề cần ưu tiên giải quyết, làm cơ sở đề xuất những giải pháp có tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.

Đoàn chụp ảnh tại nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Hòa

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Hội đồng Tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực Cảng hàng không quốc tế, thúc đẩy hình thành và phát triển đô thị sân bay, hệ sinh thái logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai.