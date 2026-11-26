Đồng chí Hồ Thắng, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đề xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, đoàn được nghe báo cáo về tình hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động khám, chữa bệnh và quản trị, điều hành. Hiện bệnh viện đã đầu tư, ứng dụng nhiều hệ thống và thiết bị y khoa hiện đại như máy MRI 3.0 Tesla, máy CT Spectral 7500, hệ thống chẩn đoán hình ảnh DSA Azurion 5 C20; hệ thống xét nghiệm tự động và vận chuyển mẫu bằng khí nén. Các giải pháp này góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, rút ngắn thời gian xử lý mẫu, giảm thời gian chờ và hỗ trợ bác sĩ trong quá trình đưa ra quyết định lâm sàng.

Bên cạnh đó, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý, lưu trữ và kết nối dữ liệu giữa các bộ phận khám bệnh, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; sử dụng mã QR, mã vạch để tự động hóa quy trình, hạn chế sai sót thủ công. Công tác chuyển đổi số trong quản trị, điều hành cũng từng bước được triển khai. Thời gian tới, đơn vị định hướng hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, tăng cường kết nối dữ liệu y tế và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, chẩn đoán, phân tích dữ liệu.

Tham quan, khảo sát công nghệ tại phòng chụp CT - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Hồ Thắng đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh về chuyên môn, tính chuyên nghiệp trong quản trị, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường kết nối với các nền tảng số của thành phố, nhất là Hue-S, nhằm đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa thương hiệu và nghiên cứu triển khai các tiện ích liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, liên thông dữ liệu y tế điện tử.

Tại Bảo tàng thành phố, đoàn khảo sát tìm hiểu việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn, trưng bày, phát huy giá trị di sản. Sau khi hợp nhất từ Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, đơn vị đang quản lý hệ thống hiện vật, mẫu vật, tư liệu, phim tài liệu và hồ sơ khoa học đa dạng, cùng nhiều di tích phân bố trên địa bàn thành phố.

Bảo tàng đã kế thừa kết quả số hóa của các đơn vị trước hợp nhất, từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể, hiện vật, mẫu vật thiên nhiên và hệ thống bảo tàng, di tích. Công nghệ thông tin cũng được ứng dụng trong kiểm kê, quản lý, tra cứu hồ sơ chuyên ngành, giới thiệu và truyền thông di sản.

Đại diện lãnh đạo Bảo tàng thành phố thông tin về tình hình ứng dựng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại đơn vị.

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số còn gặp khó khăn về kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị số hóa và nguồn nhân lực chuyên môn. Bà Phan Thị Thúy Vân, Giám đốc Bảo tàng thành phố kiến nghị thành phố quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng, thiết bị, hệ thống lưu trữ dữ liệu; đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng số hóa di sản, quản trị cơ sở dữ liệu và truyền thông số cho đội ngũ viên chức.

Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị sau sắp xếp, hợp nhất, đồng chí Hồ Thắng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác và trưng bày di sản, gắn với mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch của thành phố. Trong đó, cần xây dựng quy trình số hóa, lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, thống nhất; bảo đảm mỗi hiện vật, mẫu vật, tư liệu và hoạt động lễ hội đều được hệ thống hóa, có khả năng khai thác lâu dài.

Việc ứng dụng công nghệ cũng cần hướng đến đổi mới trải nghiệm tham quan, thu hút học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục cộng đồng, giáo dục môi trường và thiên nhiên.

Thông qua khảo sát, Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận những kết quả, khó khăn và nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là cơ sở để phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.