Khảo sát trực tuyến nhu cầu đọc báo in Đồng Nai dành cho đối tượng đảng viên nhiều tuổi Đảng

Đối tượng khảo sát là đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đồng Nai (lưu ý, mỗi đảng viên chỉ trả lời 1 lần duy nhất). Nội dung khảo sát: Nhu cầu đọc Báo in Đồng Nai đối với các đảng viên nhiều tuổi Đảng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Thời gian khảo sát từ ngày 22 đến 27-10-2026. Hình thức khảo sát: Trực tuyến.

Mã QR code của cuộc khảo sát. Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Để đảm bảo cuộc khảo sát đạt hiệu quả và chất lượng, làm căn cứ báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo triển khai khảo sát trực tuyến tìm hiểu nhu cầu đọc Báo in Báo Đồng Nai đối với các đảng viên nhiều tuổi Đảng tại đơn vị, địa phương.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đăng tin trên các phương tiện đại chúng; thông tin tuyên truyền vào các khung giờ thích hợp trong ngày để thông báo đến các đảng viên có nhiều tuổi Đảng trong toàn thành phố biết và tham gia cuộc khảo sát.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Loan, cuộc khảo sát được thực hiện trên cơ sở Công văn số 84-CV/TU ngày 15-7-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu thực tế cần cấp báo cho các đối tượng đảng viên có nhiều tuổi đảng; và Công văn số 2081-CV/BPTTH ngày 9-10-2026 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đề nghị hỗ trợ khảo sát nhu cầu đọc báo của đảng viên cao tuổi Đảng.

Thông qua khảo sát nhằm nắm bắt, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của các đảng viên nhiều tuổi Đảng về nhu cầu đọc Báo in Đồng Nai.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai xây dựng kế hoạch khảo sát trực tuyến tìm hiểu nhu cầu đọc Báo in Đồng Nai cho đối tượng đảng viên nhiều tuổi Đảng trên địa bàn thành phố.

Khảo sát có kết cấu bảng hỏi với các nội dung: Những thông tin cá nhân của đối tượng khảo sát; đánh giá mức độ quan tâm, nhu cầu của các đồng chí đảng viên nhiều tuổi Đảng đối với việc đọc Báo in Đồng Nai; đánh giá tình hình cấp phát Báo in Đồng Nai đến các đảng viên nhiều tuổi Đảng (kịp về thời gian, đủ về số lượng); những kiến nghị của đảng viên nhiều tuổi Đảng về việc cấp phát báo in và đề xuất nội dung nâng cao chất lượng Báo in Đồng Nai.