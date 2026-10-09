Khảo sát tổ chức, hoạt động và tài chính công đoàn tại Binh đoàn 20

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng làm trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 20.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn nghe báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn; tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên; tham gia quản lý đơn vị, tổ chức phong trào thi đua, lao động sản xuất; chăm lo đời sống người lao động, hoạt động xã hội; thực hiện quy chế và công tác tài chính công đoàn.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận Đảng ủy, Ban tổng giám đốc và các công ty thành viên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động công đoàn. Cán bộ, đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, không có vi phạm phải xử lý. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an toàn lao động. Tổng doanh thu tăng 14,7%, lợi nhuận tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025; thu nhập bình quân đạt hơn 40 triệu đồng/người/tháng.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu kết luận.

Năm 2026, ban chấp hành công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức ôn luyện, thi nâng bậc thợ và nâng lương. Binh đoàn tham gia Hội thi ngành cơ khí toàn quân, đoạt giải nhì toàn đoàn; có 6 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi toàn quân, 3 thí sinh được chứng nhận bàn tay vàng, 2 thí sinh đoạt giải khuyến khích.

Lần đầu tham gia Giải thưởng Lao động sáng tạo toàn quân, Binh đoàn có 5 sáng kiến đoạt giải, gồm 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Kết quả này góp phần động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Binh đoàn cũng hoàn thiện 7 hồ sơ sáng kiến tham dự Giải thưởng Lao động sáng tạo Quân đội lần thứ hai.

Từ năm 2025 đến nay, Tổng công ty thực hiện phụng dưỡng suốt đời 125 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 58 con ngư dân mồ côi; hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trung tâm y tế, trường học; đóng góp các quỹ, chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng kinh phí dành cho hoạt động dân vận, quân vận, xã hội từ thiện, an sinh xã hội và đóng góp cho cộng đồng là hơn 700 tỷ đồng.

Việc phân bổ nguồn thu, chi, thanh toán, quyết toán tài chính công đoàn được cơ quan tài chính các đơn vị quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Thành viên đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách tại đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi biểu dương kết quả hoạt động công đoàn của Tổng công ty; đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và các công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục chính trị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tăng cường tuyên truyền hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có bản tin công đoàn Quân đội.

Đồng chí Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giữ vững thương hiệu, uy tín; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức công đoàn cần chủ động tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, quy định; xây dựng tổ chức vững mạnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.