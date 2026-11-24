Đội K76 và các đơn vị phối hợp khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bù Gia Mập. Ảnh: ĐVCC

Các lực lượng đã kiên trì khảo sát và phát hiện nhiều dấu tích chiến tranh giữa rừng núi như hố bom, hầm hào, dấu vết tăng, dép cao su… Những dấu tích ấy là manh mối quý giá phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm HCLS. Quá trình khảo sát, Đội K76 Bộ CHQS thành phố và các lực lượng phối hợp kêu gọi các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và nhân dân từng chiến đấu, công tác, sinh sống tại khu vực Bù Gia Mập và lân cận cung cấp thông tin về nơi đóng quân, chiến đấu, hy sinh và mai táng bộ đội trong các thời kỳ kháng chiến. Qua đó, giúp lực lượng tìm kiếm của Đội K76 có thông tin để đào tìm, quy tập đưa HCLS về quê hương.

Lực lượng khảo sát đánh dấu, chụp ảnh những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ để tiếp tục triển khai tìm kiếm. Ảnh: ĐVCC

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Long, tính đến chiều tối 23-11, các lực lượng tìm kiếm của Đội K76 đã tìm thấy tổng cộng 115 bộ HCLS theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố; đồng thời tổ chức lấy được 28 mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN trả lại danh tính cho liệt sĩ.