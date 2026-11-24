Khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bù Gia Mập
(ĐN) - Ngày 24-11, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai cho biết: Cùng với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại một số khu vực trong nước, lực lượng của Đội K76 đã phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân khu 7 và Ban CHQS xã Bù Gia Mập, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Đồn Biên phòng Đắc Ka, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức khảo sát một số vị trí nghi có HCLS tại khu vực cách cầu Đắc Te, Bù Gia Mập khoảng 3km.
Các lực lượng đã kiên trì khảo sát và phát hiện nhiều dấu tích chiến tranh giữa rừng núi như hố bom, hầm hào, dấu vết tăng, dép cao su… Những dấu tích ấy là manh mối quý giá phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm HCLS. Quá trình khảo sát, Đội K76 Bộ CHQS thành phố và các lực lượng phối hợp kêu gọi các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và nhân dân từng chiến đấu, công tác, sinh sống tại khu vực Bù Gia Mập và lân cận cung cấp thông tin về nơi đóng quân, chiến đấu, hy sinh và mai táng bộ đội trong các thời kỳ kháng chiến. Qua đó, giúp lực lượng tìm kiếm của Đội K76 có thông tin để đào tìm, quy tập đưa HCLS về quê hương.
Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Long, tính đến chiều tối 23-11, các lực lượng tìm kiếm của Đội K76 đã tìm thấy tổng cộng 115 bộ HCLS theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố; đồng thời tổ chức lấy được 28 mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN trả lại danh tính cho liệt sĩ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/khao-sat-tim-kiem-hai-cot-liet-si-tai-khu-vuc-bu-gia-map-173108.html