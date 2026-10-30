Khảo sát tiến độ triển khai dự án Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ, người có công

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau; đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với đơn vị thi công về tiến độ xây dựng công trình.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2,7 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 323 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá. Trong đó, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vận động Công ty Donacoop và Tập đoàn Phú Cường hỗ trợ kinh phí xây dựng đền chính cùng một số hạng mục phụ trợ, với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao đổi về một số vị trí và hạng mục xây dựng với nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà tài trợ.

Tại buổi khảo sát, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai dự án, tiến độ thực hiện các hạng mục, đồng thời thông tin về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Văn Bay, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phú Lâm, đơn vị thi công công trình, cho biết: công ty đảm nhận thi công 6 hạng mục, gồm: đền chính, trường lang, nhà tiếp đón, khu nhà trưng bày, khu vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, khối lượng thực hiện các hạng mục đạt từ 29% đến 45%. Công ty đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao phần thô công trình vào cuối năm nay. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn do nguồn vật liệu cát khan hiếm, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ công trình.

Công trình hiện huy động trên 100 công nhân thi công các hạng mục.

Qua khảo sát thực tế, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã nắm bắt tình hình triển khai, tiến độ thi công và những khó khăn phát sinh; đồng thời quan tâm thúc đẩy việc tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng( thứ năm từ phải sang) cùng các nhà tài trợ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại công trình.

Khi hoàn thành, Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau sẽ trở thành địa chỉ tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công trình cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.