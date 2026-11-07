Khảo sát tiến độ thi công, giải ngân một số dự án

Đoàn đã tập trung khảo sát các dự án gồm: Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng) thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) do Ban QLDA các công trình giao thông làm chủ đầu tư; dự án Thủy lợi bản Na Sang 1 (xã Núa Ngam) được UBND xã Núa Ngam tiếp nhận từ Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình sửa chữa, nâng cấp cầu máng Thanh An và kênh chính tả thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm do Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Đoàn khảo sát dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng) thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) tại xã Mường Lạn.

Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 766,3ha thuộc nhiều xã, phường. Đến nay, nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung đã giải ngân đạt gần 1,5 tỷ đồng (đạt 29,3%). Dự án Thủy lợi bản Na Sang 1 (xã Núa Ngam) với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương. Đến thời điểm tiếp nhận, khối lượng thực hiện đạt khoảng 60,7% hợp đồng, giá trị ước đạt hơn 10,2 tỷ đồng. Xã được phân bổ nguồn vốn năm 2026 là 10,2 tỷ đồng và đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giải ngân trước ngày 15/11. Đến ngày 6/11, công trình sửa chữa, nâng cấp cầu máng Thanh An và kênh chính tả thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm đã triển khai thi công đạt 35% tổng chiều dài tuyến, giá trị thực hiện ước đạt hơn 7 tỷ đồng, đạt 38% giá trị.

Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án Thủy lợi bản Na Sang 1 (xã Núa Ngam).

Qua khảo sát thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Đoàn khảo sát ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn vốn. Đoàn sẽ tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời, tạo động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.