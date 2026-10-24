Khảo sát tiến độ thi công các gói thầu thuộc Dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở sông Tiền

Đoàn công tác khảo sát các gói thầu thuộc Dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền.

Theo kết quả khảo sát, UBND phường Cao Lãnh bàn giao mặt bằng sạch cho dự án vào ngày 5-8-2026. Đến thời điểm khảo sát, gói thầu 14 đạt 99%, gói thầu 15a đạt 97% và gói thầu 15b đạt 98% khối lượng hợp đồng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Một số phần việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện mặt đường, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu và biển báo.

Qua khảo sát, Đoàn công tác đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh rà soát khối lượng còn lại, có văn bản xác định lại thời điểm hoàn thành; đồng thời yêu cầu nhà thầu cam kết cụ thể tiến độ thực hiện các phần việc còn lại và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.