Đoàn công tác khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Chợ Rã.

Tại xã Chợ Rã, Đoàn khảo sát các vị trí cử tri phản ánh về tình trạng sạt lở, đất đá tràn xuống ĐT.258 tại thôn Quang Thành; việc sửa chữa đường ĐT.258, nạo vét rãnh thoát nước; nâng cấp Quốc lộ 279 và mở rộng khu vực nút giao gần Trường THPT Ba Bể.

Theo báo cáo, điểm sạt lở tại Km31+100 ĐT.258 đã được xúc dọn, bảo đảm giao thông. Dự án sửa chữa một số đoạn ĐT.258 đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đối với Quốc lộ 279, kiến nghị sửa chữa các đoạn đường xuống cấp đã được tỉnh ghi nhận, xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại xã Ba Bể.

Tại xã Ba Bể, Đoàn khảo sát Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực hồ Ba Bể, có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đến nay, gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị đã hoàn thành khoảng 95% giá trị hợp đồng. Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành rà soát danh mục, thông số kỹ thuật thiết bị; đơn vị tư vấn thẩm định giá đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị, chủ dự án sẽ lập hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường và tổ chức vận hành chạy thử.

Tại xã Thượng Minh, Đoàn kiểm tra Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. Đến nay, diện tích vùng trồng đạt khoảng 100/150ha theo kế hoạch. Một số hạng mục hạ tầng, nhà máy chế biến và vùng nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Đoàn làm việc tại xã Thượng Minh.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận những kết quả bước đầu trong giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời lưu ý các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương tiếp tục rà soát những nội dung còn tồn tại, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện. Trong đó cần tập trung xử lý các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông tại xã Chợ Rã; đôn đốc tiến độ các dự án tại xã Ba Bể và xã Thượng Minh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.