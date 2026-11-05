Khảo sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, tính đến ngày 31/10/2026, tổng số vốn đã giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt gần 4.465 tỷ đồng (bằng 71,1% kế hoạch vốn đã giao). Tổng số vốn chưa giải ngân là hơn 2.320 tỷ đồng; trong đó, từ nay đến ngày 15/11/2026, toàn tỉnh cần giải ngân hơn 1.215 tỷ đồng để đạt mục tiêu kế hoạch của UBND tỉnh. Số vốn chưa giải ngân hiện tập trung chủ yếu tại 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Đoàn khảo sát kiểm tra dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”.

Những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án được Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận trong chương trình kiểm tra thực địa. Tại các công trình được khảo sát, tình trạng thiếu hụt nhân công lao động là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Các dự án nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn khiến việc vận chuyển, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng gặp nhiều trở ngại.

Kiểm tra dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS xã Mường Chà do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư đã giải ngân 136/170 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 80%. Trong khi đó, dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS xã Nà Hỳ giải ngân trên 113 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đã giải ngân gần 80 tỷ đồng trong tổng số hơn 140 tỷ đồng vốn được bố trí, đạt khoảng 57%.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan đề nghị đánh giá sát tiến độ từng dự án, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chậm giải ngân, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lỳ Thị Phương Diện yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu ngay khi có khối lượng để kịp thời thanh toán. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết khó khăn về mặt bằng, vật liệu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.