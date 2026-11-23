Khảo sát tiến độ chuẩn bị ra quân Tết Quân – Dân năm 2027
Chiều 23/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh năm 2027 do Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát tiến độ chuẩn bị lễ ra quân thực hiện các hoạt động Tết Quân – Dân tại xã An Trạch.
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Tổ chức Tết Quân – Dân xã An Trạch cho biết, thực hiện Kế hoạch số 451 của Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh Cà Mau, đến nay, công tác chuẩn bị lễ ra quân cơ bản hoàn tất. Ban Tổ chức xã đã tổ chức họp các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai các hoạt động.
Về công tác vận động, tiếp nhận tài trợ, xã đã phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp nhận quà và nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình để báo cáo về trên. Đến nay, Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh cam kết hỗ trợ xã 10 tỷ đồng để đầu tư, duy tu, sửa chữa các công trình; các cơ quan, đơn vị cam kết hỗ trợ công trình, phần việc trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, có 2 đơn vị hỗ trợ tuyên truyền pháp luật, tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, với kinh phí ước tính 775 triệu đồng.
Địa phương cũng đã chỉ đạo các lực lượng, tiểu ban tổng vệ sinh khu vực tổ chức sự kiện. Trong 3 ngày tiếp theo, xã sẽ huy động tối đa lực lượng để hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm lễ ra quân diễn ra vào ngày 26/11 đúng mục đích, yêu cầu đề ra.
Thông tin với đoàn công tác, Đại tá Trần Quốc Dẹn cho biết, chương trình Tết Quân – Dân năm 2027 tại 4 xã sẽ được mở đầu bằng lễ ra quân tại xã An Trạch vào sáng 26/11/2026. Sau đó, các hoạt động chính được triển khai tại từng địa bàn, kết hợp sơ kết theo từng điểm và tổng kết vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 tại xã Thanh Tùng.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng hành của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Đại tá Trần Quốc Dẹn tin tưởng lễ ra quân ngày 26/11 sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, mở đầu cho mùa Tết Quân – Dân ấm áp, nghĩa tình, góp phần thắt chặt tình đoàn kết.
Trọng tâm của chương trình là những công trình, phần việc thiết thực, hướng đến lợi ích trực tiếp của người dân như: xây dựng, sửa chữa công trình dân sinh, cầu - đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường quê; hỗ trợ nước sạch, nhà ở; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Bên cạnh còn có các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gian hàng 0 đồng, gói bánh đêm Xuân, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày Tết.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khao-sat-tien-do-chuan-bi-ra-quan-tet-quan-dan-nam-2027-a134638.html