Đoàn công tác cùng đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã An Trạch (bìa trái) khảo sát tuyến đường vào địa điểm tổ chức Lễ ra quân Tết Quân – Dân tỉnh năm 2027 tại ấp Thành Thưởng.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Tổ chức Tết Quân – Dân xã An Trạch cho biết, thực hiện Kế hoạch số 451 của Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh Cà Mau, đến nay, công tác chuẩn bị lễ ra quân cơ bản hoàn tất. Ban Tổ chức xã đã tổ chức họp các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai các hoạt động.

Về công tác vận động, tiếp nhận tài trợ, xã đã phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp nhận quà và nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình để báo cáo về trên. Đến nay, Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh cam kết hỗ trợ xã 10 tỷ đồng để đầu tư, duy tu, sửa chữa các công trình; các cơ quan, đơn vị cam kết hỗ trợ công trình, phần việc trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2 đơn vị hỗ trợ tuyên truyền pháp luật, tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, với kinh phí ước tính 775 triệu đồng.

Ông Đặng Minh Pháp, Chủ tịch UBND xã An Trạch thông tin về tiến độ tiếp nhận tài trợ thực hiện chương trình Tết Quân – Dân trên địa bàn.

Địa phương cũng đã chỉ đạo các lực lượng, tiểu ban tổng vệ sinh khu vực tổ chức sự kiện. Trong 3 ngày tiếp theo, xã sẽ huy động tối đa lực lượng để hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm lễ ra quân diễn ra vào ngày 26/11 đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Chiều 23/11, Trung tâm Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau bắt đầu lắp dựng sân khấu tổ chức Lễ ra quân Tết Quân – Dân năm 2027 tại trụ sở Đảng uỷ xã An Trạch.

Trung tâm Công ích xã An Trạch treo băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ phướn tuyên truyền trực quan về Tết Quân – Dân trên 5 tuyến đường chính của địa phương.

Thông tin với đoàn công tác, Đại tá Trần Quốc Dẹn cho biết, chương trình Tết Quân – Dân năm 2027 tại 4 xã sẽ được mở đầu bằng lễ ra quân tại xã An Trạch vào sáng 26/11/2026. Sau đó, các hoạt động chính được triển khai tại từng địa bàn, kết hợp sơ kết theo từng điểm và tổng kết vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 tại xã Thanh Tùng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng hành của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Đại tá Trần Quốc Dẹn tin tưởng lễ ra quân ngày 26/11 sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, mở đầu cho mùa Tết Quân – Dân ấm áp, nghĩa tình, góp phần thắt chặt tình đoàn kết.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Trọng tâm của chương trình là những công trình, phần việc thiết thực, hướng đến lợi ích trực tiếp của người dân như: xây dựng, sửa chữa công trình dân sinh, cầu - đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường quê; hỗ trợ nước sạch, nhà ở; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Bên cạnh còn có các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gian hàng 0 đồng, gói bánh đêm Xuân, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày Tết.

Chương trình Tết Quân – Dân năm 2027 được tỉnh Cà Mau tổ chức tại 4 xã: An Trạch, Thanh Tùng, Tân Tiến và Ninh Thạnh Lợi. Các hoạt động chính dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 25/01/2027.

Theo Ban Tổ chức Tết Quân – Dân tỉnh Cà Mau, tổng nguồn lực huy động đến nay đạt hơn 80 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hoá hơn 30 tỷ đồng.