Khảo sát thực trạng, tiến độ khắc phục đường hư hỏng do mưa lớn

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Tại phường An Xuyên, đoàn khảo sát đường Mậu Thân (đường Vành đai 2), đoạn từ cầu Phụng Hiệp đến đường Nguyễn Trãi. Ghi nhận thực tế, mặt đường có nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng; một số điểm đang được sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn, nước ngập mặt đường ảnh hưởng đến tiến độ thi công và việc lưu thông của người dân.

Đoạn đường Mậu Thân từ điểm giao đường Nguyễn Trãi đến vòng xoay đường Võ Văn Kiệt cũng xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng và đang được sửa chữa.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện (bìa phải) khảo sát đường Mậu Thân, đoạn từ cầu Phụng Hiệp đến đường Nguyễn Trãi.

Tại khu vực vòng xoay đường Võ Văn Kiệt, một số vị trí xuất hiện “ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, do đó cần sớm xử lý các điểm hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Các vị trí hư hỏng trên đường Mậu Thân, đoạn từ điiểm giao đường Nguyễn Trãi đến vòng xoay đường Võ Văn Kiệt, phường An Xuyên, đang được sửa chữa, khắc phục.

Đoàn cũng khảo sát tại tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Lương Thế Trân đến khu vực chợ Nhà Phấn, Xã Lương Thế Trân. Một số vị trí mặt đường xuống cấp, đọng nước sau mưa. Khu vực này gần chợ có mật độ phương tiện cao, nên tình trạng đường hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực chợ Nhà Phấn, có mật độ phương tiện lưu thông cao; một số vị trí mặt đường hư hỏng, đọng nước.

Qua khảo sát, đoàn công tác nắm thực trạng hư hỏng trên các tuyến đường, nhất là những vị trí chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài; đồng thời kiểm tra tiến độ sửa chữa tại các điểm đang thi công. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý phù hợp, ưu tiên những vị trí hư hỏng nghiêm trọng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân đi lại./.