Khảo sát thực trạng hoạt động Trạm Y tế xã Dào San

Quang cảnh tại buổi khảo sát.

Trạm Y tế xã Dào San hiện có 29 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ, thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe cho hơn 16.000 người dân tại 15 bản. Trạm có 3 cơ sở với 289 công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và các chương trình y tế. Trong 9 tháng năm 2026, trạm khám hơn 28.300 lượt người; điều trị lưu trú 313 lượt; thực hiện 725 lượt siêu âm, đỡ đẻ an toàn cho 87 bà mẹ và 80 thủ thuật, kỹ thuật khác.

Tại buổi khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực khám, chữa bệnh; làm việc với lãnh đạo trạm y tế về tình hình hoạt động sau khi chuyển giao về UBND xã quản lý từ ngày 1/1/2026. Nội dung khảo sát tập trung vào nhân lực; việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kinh phí và các điều kiện phục vụ hoạt động chuyên môn…

Bác sĩ Phạm Công Hợp - Giám đốc Trạm Y tế xã Dào San báo cáo thực trạng hoạt động của đơn vị.

Kiến nghị tại buổi khảo sát, lãnh đạo Trạm Y tế xã Dào San kiến nghị bổ sung 10 giường lưu trú; nghiên cứu giao chỉ tiêu giường điều trị nội trú khi đủ điều kiện; quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị còn thiếu; hướng dẫn về cơ cấu nhân lực, chức danh chuyên môn và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn khó khăn...

Đồng chí Vũ Minh Đạo - Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Các thành viên đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ những vấn đề về tổ chức bộ máy, bố trí và sử dụng nhân lực; cơ chế hoạt động, kinh phí, thuốc, vật tư y tế; chế độ, chính sách, phụ cấp đối với viên chức, người lao động công tác tại địa bàn khó khăn; việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và bảo đảm các điều kiện phục vụ khám, chữa bệnh sau khi trạm y tế chuyển giao về UBND xã quản lý.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn bại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của Trạm Y tế xã Dào San và địa phương. Đoàn sẽ tổng hợp các nội dung thuộc thẩm quyền, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, từng bước nâng cao năng lực hoạt động của tuyến y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Đoàn khảo sát thực trạng cơ sở vật chất tại Trạm Y tế xã Dào San.