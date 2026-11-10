Khảo sát thực trạng đời sống người dân khu vực rừng Cần Giờ

Tham gia khảo sát có GS.TS Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể.

GS.TS Nguyễn Văn Phước (áo trắng) cùng đại diện các đơn vị trực tiếp khảo sát đời sống người dân và công tác phối hợp bảo vệ rừng. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trước buổi làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM và lãnh đạo các xã An Thới Đông, Bình Khánh, Cần Giờ, Thạnh An, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại 4 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn và công tác phối hợp trong bảo vệ rừng, nguồn nước trên địa bàn.

Đoàn công tác và các hộ dân tham gia bảo vệ rừng Cần Giờ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Qua khảo sát cho thấy, các hộ dân đã có ít nhất 2 thế hệ giữ rừng từ hàng chục năm qua, đều có cùng kiến nghị cơ quan chức năng sớm hỗ trợ về trang bị phương tiện tích trữ điện năng lượng mặt trời và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

PGS.TS Nguyễn Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN TRUNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM Huỳnh Đức Hoàn, kiến nghị cơ quan chức năng sớm đầu tư, hoàn thiện hệ thống điện, đường giao thông và trang bị phương tiện đường thủy cho các xã để phối hợp liên ngành phục vụ ứng phó thiên tai, giải quyết khó khăn khi di chuyển làm việc giữa các địa phương.

Đơn vị cũng đề xuất cơ quan chức năng quan tâm tạo các sân chơi văn hóa, giải trí tinh thần lành mạnh cho người dân địa phương, nhất là đối với các hộ dân giữ rừng…

Đoàn công tác trao đổi với các chủ rừng về những khó khăn, đề xuất, kiến nghị trong bảo vệ rừng. Ảnh: XUÂN TRUNG

PGS.TS Nguyễn Văn Phước ghi nhận tinh thần tự giác, tích cực tham gia bảo vệ rừng của người dân địa phương, giúp duy trì diện tích rừng ngập mặn ổn định trong nhiều năm; đồng thời đề nghị các đơn vị đề xuất chính sách hỗ trợ thiết thực cho bà con giữ rừng.

Các đơn vị nghiên cứu áp dụng giải pháp khoa học - công nghệ để gia tăng hiệu quả bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập cho người dân sinh sống trong khu vực sinh thái và phối hợp mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ chuyên trách.