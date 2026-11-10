Khảo sát thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tại xã Xuân Ái

Quang cảnh buổi khảo sát.

Hoạt động khảo sát tập trung đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp và tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của cán bộ, công chức, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tham gia khảo sát có 30 đại biểu, gồm cán bộ, công chức, người dân tộc Dao, phụ nữ, người cao tuổi, người giám hộ đại diện cho trẻ em, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và người đã hoặc đang sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực tư pháp.

Thành viên Đoàn khảo sát của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp phỏng vấn cán bộ tại bộ phận hành chính công xã Xuân Ái.

Qua phiếu khảo sát, phỏng vấn trực tiếp và thảo luận nhóm, các đại biểu chia sẻ trải nghiệm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phản ánh những khó khăn về thiết bị, kỹ năng sử dụng công nghệ, tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính.

Tại xã Xuân Ái, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp đặt ra yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng giữa các nhóm dân cư.

Thành viên Đoàn khảo sát của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp phỏng vấn người dân xã Xuân Ái về việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả khảo sát là cơ sở để Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xác định những vướng mắc tại cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.